【駐滬專電】上海中以創新園開園，首批２０家企業入駐

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》位於上海普陀桃浦智創城的中國－以色列創

新園昨日正式開園。上海市長應勇在開園儀式上致辭稱，希望中以創新園在前沿突破、開放集聚

、優化環境上有更大作為，構建更加暢通的雙向轉化通道，加快形成新興產業集群，開展更多高

質量國際創新合作，努力形成多樣、協同、包容的國際一流創新生態。

目前，創新園已完成一期載體建設，具備企業入駐條件，首批２０家中以創新企業、機構、

項目已入駐園區。

