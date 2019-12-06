《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》位於上海普陀桃浦智創城的中國－以色列創
新園昨日正式開園。上海市長應勇在開園儀式上致辭稱，希望中以創新園在前沿突破、開放集聚
、優化環境上有更大作為，構建更加暢通的雙向轉化通道，加快形成新興產業集群，開展更多高
質量國際創新合作，努力形成多樣、協同、包容的國際一流創新生態。
目前，創新園已完成一期載體建設，具備企業入駐條件，首批２０家中以創新企業、機構、
項目已入駐園區。
06/12/2019 08:30
【駐滬專電】上海中以創新園開園，首批２０家企業入駐
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》位於上海普陀桃浦智創城的中國－以色列創
新園昨日正式開園。上海市長應勇在開園儀式上致辭稱，希望中以創新園在前沿突破、開放集聚
、優化環境上有更大作為，構建更加暢通的雙向轉化通道，加快形成新興產業集群，開展更多高
質量國際創新合作，努力形成多樣、協同、包容的國際一流創新生態。
目前，創新園已完成一期載體建設，具備企業入駐條件，首批２０家中以創新企業、機構、
項目已入駐園區。
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