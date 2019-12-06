【駐滬專電】上交所：科創板已受理企業達１８１家

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》上交所副總經理徐毅林昨日在廣州舉行的南

方財經國際論壇２０１９年年會上表示，截至１２月４日，科創板已受理企業１８１家，其中

１０４家通過審核，６０家已掛牌上市，募集資金７５７億元人民幣。目前市場運行總體平穩，

創新機制已經初步發揮。

徐毅林稱，上交所正加大對技術過硬、代表性強、市場認可度高、已經啟動上市準備工作的

科技創新企業的服務力度，推動其盡快申報上市。尤其對於突破關鍵核心技術、有潛力參與全球

競爭的企業，加大制度供給，不拘一格支持其在科創板上市。

