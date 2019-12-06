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即市新聞

06/12/2019 14:53

【人行操作】中信：１２月ＭＬＦ及逆回購利率下調概率較低

　　《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行今日出乎意料進行３０００億元（人民幣．下同）一年
期中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，全周公開市場淨投放逾千億。中信證券固收首席分析師明明團
隊點評指出，１０月份以來ＭＬＦ操作逐漸頻繁，替代逆回購成為流動性投放的主要渠道，收短
放長特徵延續。本次超額續做ＭＬＦ，一方面是在元旦和春節前加大中長期流動性投放，另一方
面也是加大ＭＬＦ操作規模、提高操作頻率來強化ＬＰＲ（貸款市場報價利率）錨的作用。
　　明明認為，總體上，今年以來央行更加傾向於通過降準釋放中長期流動性，四季度以來
ＭＬＦ操作頻頻而公開市場操作減少，加大中長期流動性投放為流動性築基，流動性整體合理充
裕不變，提高對資金面波動的容忍度。
　　中信證券固收團隊認為，降成本仍然是貨幣政策的方向，後續仍然存在量價配合的寬鬆空間
；展望後市，過完元旦就是春節，金融機構的流動性安排要馬不停蹄，料央行會在１２月和１月
份逐步加大流動性投放提前布局，包括降準、加大ＭＬＦ投放等。
　　團隊並稱，在經濟數據有小幅回暖預期的背景下，連續下調ＭＬＦ的操作概率本身極低，本
次ＭＬＦ操作維持利率不變符合預期；雖然ＭＬＦ和逆回購操作利率降息後貨幣邊際寬鬆的空間
已經打開，但節奏仍然需要關注，考慮到最近經濟軟數據有一定走暖，預計１２月份ＭＬＦ╱逆
回購降息的概率較低。（ｃａ）

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