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06/12/2019 15:13

【聚焦人幣】大華銀行：中美貿談挑戰仍存，料明年人民幣續走軟

　　《經濟通通訊社６日專訊》新加坡大華銀行發表２０２０年首季度展望報告稱，盡管中美第
一階段貿易協議看來有望達成，但兩國在其他問題上如知識產權、市場准入的立場存在明顯差異
，令之後的談判存在挑戰，加上中國經濟增長風險，料人民幣將進一步走弱。
　　報告指出，達致最終貿易協議前的漫長道路中間的不確定性，是中國主要的下行增長風險，
而取消此前實施的關稅及措施則可帶來實際的獲益。假設中美緊張局勢沒有重大升級，該行維持
對中國今年ＧＤＰ增長預測為６﹒１％，而明年則為增長５﹒９％。

＊中美貿易摩擦加速中國結構性改革＊

　　此外，將於本月稍後舉行的中央經濟工作會議及明年３月舉行的「兩會」將為焦點，因政策
制訂者將描畫經濟計劃及為第１４個五年計劃（２０２１－２０２５年）定調。報告預期，針對
減稅減費的財政措施以及基本開支的力度可能加大，以抵御增長放緩。展望未來，報告相信中美
貿易摩擦將會加速中國結構性改革。
　　大華銀行報告稱，貿易形勢的正面發展帶動人民幣於第四季強勁反彈，由１０月初的
７﹒１５元兌１美元回升，三個月美元兌人民幣的隱含波動率亦從５﹒４％降至４﹒７％。該行
上修了此前更為看淡的預測，因貿易談判至今取得進展，因此降低了貿易摩擦進一步升級的風險
。該行對人民幣匯率的最新預測為明年第一及第二季分別為７﹒０８及７﹒１０，而下半年進一
步轉弱至７﹒２０。（ｃａ）

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