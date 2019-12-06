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即市新聞

06/12/2019 13:00

《神州縱橫－凌昆》中美關係恐全面惡化

　　《神州縱橫》最近中美經貿談判似陷膠著狀態，有關信息時好時壞令人難以盡信。尤令人擔
憂者是中美關係有加快全面惡化之勢，特別是美國的香港「人權法」正式生效更添變數。
　
＊中方堅要全撤加收關稅＊
　
　　不少傳聞指目前中美雖仍就貿談接觸，但可能今年內難以達成協議，原因之一是中方堅持要
納入全撤關稅條文。其實這乃非常合理的要求，貿易戰就因美國加收關稅而起，停戰的最基本目
標及條件自然是全撤關稅，據報中方也採取了較靈活策略，達成協議先取消上次習特會後特朗普
加收的關稅：即加收３０００億美元中國入口關稅，和對所有加稅的中國入口再另加５％稅率。
本來中方應以取消此兩稅項為談判先決條件，而中方未有堅持此點而續談已屬無原則退讓，故在
協議中納入即時取消條文十分合理。至於之前加收關稅，按協議落實情況逐步取消，乃可接受的
靈活變動。另方面美國商務部長羅斯卻指出１２月１５日是死線，到時若無結果美國將按期增收
一批中國入口關稅，並認為加稅現是好時機，因中國經濟差而美國經濟好。如是則僵局更難解，
其實正如耶魯學者羅奇撰文所指，中美已進入長期的經濟鬥爭，即使有協議也只是暫時休兵，更
難避免出現冷戰式對抗。這確是客觀務實的評估，中美經貿矛盾確實太深，美方力求改變中國發
展模式，而中方則必須反制美方的霸權式單邊主義打壓。因此兩國必須經過長期痛苦決戰方可有
真正和談。
　
＊香港成中美鬥爭新焦點＊
　
　　除了經貿紛爭難解外，在美國全面鋪開對華新冷戰的策略下，中美關係必然加快惡化。最近
一個重要事例乃美國完成了香港「人權法」立法，引來中國的多番外交交涉、抗議和開始出台具
體反制措施。正如有德國銀行界分析指出，香港問題正成為地緣政爭焦點，特朗普亦承認「人權
法」無助中美經貿談判。之前特朗普及眾高官均已明言把香港問題與經貿談判掛勾，想以香港為
籌碼迫中國在貿談上讓步，同時又以「人權法」牽制中國以阻其鎮壓示威。中國回應之道是兩面
都強硬：使美方沒有迴旋餘地而令掛勾謀略不能得逞。看來中方正循此路向出手：一面在貿談中
企硬，另方面則反制「人權法」。中國既以「兩面硬」破「掛勾」，球又回到美方，且看有何下
一步行動。無疑這樣也令中美矛盾激化風險升溫，對全球均非好事，香港捲入其中並成為磨心更
見形勢凶險。不幸者是，香港或只是中美在非經貿問題上硬拼的前哨戰，明年台灣大選後或許有
更「熱」的鬥爭焦點出現，且美國還有可能在南海搞事作為配合。故好戲或許還在後頭。
《資深評論員　凌昆》

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