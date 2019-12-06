【ＦＯＣＵＳ】佩洛西、拜登、恩恩夾攻，侵侵勢對華「明鷹暗鴿」

【ＦＯＣＵＳ】中美首階段貿易協議尚欠臨門一腳，侵侵就此極盡反口覆舌之際，他的後院

「紙牌屋」好戲亦愈來愈精彩－－議長佩洛西周四（５日）再邁出關鍵一步，宣布眾議院將起草

針對總統的彈劾條款，意味侵侵成為美國史上第三位遭彈劾的總統的可能性大增；另邊廂，被侵

侵在烏克蘭「篤灰」的連任勁敵拜登，趁機就較早時加拿大總理杜魯多等一眾領袖出席北約峰會

晚宴時疑似集體揶揄侵侵「抽水」，推出最新競選廣告，呼籲美國選民「Ｗｅ

ｎｅｅｄ ａ ｌｅａｄｅｒ，ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ ｒｅｓｐｅｃｔｓ。」



＊起草彈劾條款，眾院最快聖誕前表決＊



民主黨誓將侵侵拉下馬的彈劾攻勢再進入新階段。繼眾議院情報委員會周二（３日）發布厚

達３００頁的《特朗普－烏克蘭彈劾調查報告》後，眾議院議長佩洛西昨發表重磅聲明，請求眾

議院情報委員會主席及其他民主黨籍的各委員會主席起草彈劾條款（ａｒｔｉｃｌｅｓ ｏｆ

ｉｍｐｅａｃｈｍｅｎｔ）。

此舉不單意味著眾議院民主黨人認為早前的彈劾調查已證據確鑿，按佩洛西的說法，「總統

從事了濫用職權、破壞我們國家安全、損害我們選舉完好性的行為」；更意味侵侵正式成為美國

史上第三位遭彈劾的總統的可能性大增。

佩洛西周四未提及相關時間表，但彈劾條款極有可能在聖誕節假期前付諸眾議院全院表決，

並只需過半數的簡單多數即可通過，此後將直送參議院審議。儘管參議院若最終決定就彈劾條款

表決，仍需逾三分二通過才能將侵侵解職（共和黨佔據５３╱１００席），換言之，侵侵真正提

前下台的可能性仍微，但佩洛西的最新舉動無疑已讓他大為光火，並在推特公開指前者「神經失

常（ｎｅｒｖｏｕｓ ｆｉｔ）」，要求「一事無成、極左的民主黨人要彈劾我，就快動手」，

以使國家擺脫干擾繼續前進。



＊拜登廣告抽水，恩恩騎白馬或大動作＊



侵侵在推特「輸人不輸陣」的強硬反擊，惟改變不了他的連任勁敵、前副總統拜登趁機「抽

水」。拜登７月遭侵侵在烏克蘭「篤灰」，隨即燃點起「通烏門」調查，在最新競選廣告作出還

擊。

廣告收錄加拿大總理杜魯多等一眾領袖周二出席北約峰會晚宴時疑似集體揶揄侵侵的片段，

並剪接包括侵侵在聯合國大會上發言，遭別國領袖撇嘴；與波蘭第一夫人握手，卻遭「食檸檬」

等多個「Ｔｈｅｙ ａｒｅ ｌａｕｇｈｉｎｇ ａｔ ｈｉｍ」的片段，諷刺特朗普「愚昧、

獻世、腐敗」，最後更用黑體大字寫明，「Ｗｅ ｎｅｅｄ ａ ｌｅａｄｅｒ，

ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ ｒｅｓｐｅｃｔｓ」，用意溢於言表。

值得一提的是，就連遠在東亞的北韓亦似正在飛彈發射場蠢蠢欲動，隨著平壤要求華盛頓在

今年底前拿出一個無核化協議的限期將滿，恩恩周三（４日）日再度高調率夫人及一眾高級將領

馭白馬登頂北韓聖地白頭山。分析認為，不滿特朗普在北約峰會期間聲稱「如有必要，將對北韓

動武」的平壤，或將再次有「大動作」，並可能是為其備好「聖誕禮物」。

鑒於此，侵侵無論如何就中美貿易談判虛張聲勢、極限施壓，再次推遲１５日對華加徵關稅

幾已毫無懸念；畢竟，對他而言，獲得來自中國農產品採購的真金白銀、為已ｐｒｉｃｅ

ｉｎ首階段協議的華爾街背書，才是眼下對民主黨的最有力反擊。

