【修例風暴】田北辰認為應檢討監警會權力，相信港鐵仍有盈利增長

《經濟通通訊社６日專訊》醫管局主席范鴻齡建議賦予檢討委員會調查權力，但實政圓桌的

田北辰不表贊同，認為需要做的是在社會帶出討論，監警會應否變成法定機構，具有傳召權力，

因為有公信力的監警會才能令大家感到有所制衡。

談到港鐵（０００６６６）發盈警，身兼立法會鐵路事宜小組委員會成員的田北辰今早接受

電台訪問時指，港鐵並非一間單純的運輸公司，亦有發展地產業務，營運集體運輸只是配菜，根

據港鐵資料，賣樓收入多於受反修例事件影響預料的１６億元損失，相信港鐵仍有盈利增長。（

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