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06/12/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２７億人幣，買建行騰訊沽港交所中信行

　　《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普表示，兩國貿易談判進展非常順利，美股三大指
數隔晚（４日）全線止跌回升，港股周四跟隨高開２３７點報２６３００點，惟已是港股半日最
高點，升幅其後不斷收窄，曾最多縮至７１點，全日低見２６１３４點。午後本地地產股有資金
追入，加上手機設備股等科技股表現持續強勢，帶動大市氣氛，港股升幅再次擴大，最終恆指收
報２６２１７點，升１５４點或升０﹒５９％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２７億元人民幣增近２％。北水淨買入最多的個股依次是建設
銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多的依次
是港交所（００３８８）、中信銀行（００９９８）、宇華教育（０６１６９）。
　　主板成交６６９﹒３３億元，按日減少近７％。其中港股通成交９３﹒４億元，佔總成交
１４％。

＊大摩唱好半導體需求，北水趁機追入中芯＊

　　北水連續三日力買建行，雖然淨買入較上日減少近兩成至６﹒４億元，不過仍排行北水淨流
入榜之首。建行收升０﹒４９％，報６﹒２元。
　　美國費城半導體指數隔晚反彈近１﹒５５％，且大摩唱好邏輯半導體需求強勁，帶動昨日
（５日）半導體股走高。中芯（００９８１）最獲北水力撐，淨買入１﹒２億元。股價收報
１０﹒６２元，漲２﹒５１％。
　　另外，波司登（０３９９８）發行約３億美元可換股債券，全日急挫６﹒４９％，報３﹒６
元。惟北水趁低買貨，淨買入２２４１萬元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　６．４１　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　２．９０　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　１．４９　
　　中芯國際（００９８１）　　　　　　１．２８　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　０．８３　　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　港交所　（００３８８）　　　　　－１．３６　
　　中信銀行（００９９８）　　　　　－０．８５　
　　宇華教育（０６１６９）　　　　　－０．５９　
　　新華保險（０１３３６）　　　　　－０．２６　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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