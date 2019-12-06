《日入而息》史美倫任匯豐銀行非執行主席，港股全周升１５１點

《今天重點》﹡史美倫獲委任為匯豐銀行非執行主席

﹡金管局余偉文指將繼續研究理財通細節，爭取明年推出

﹡按證保險公司將推九成信貸擔保產品，最高貸款額６００萬元

﹡陳帆稱空運牌照局正審視港航資料，明天或之前作決定

﹡中原ＣＣＬ按周回落０﹒８２％，樓價調整仍未完成



《即日市況》﹡憧憬美中貿戰降溫，港股收升２８１點報２６４９８，成交７６８億



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒４３％返二千九，全周漲幅創近兩個月大



《美元匯價》﹡美匯有機會再考驗９７﹒１０低位支持；歐元最新報１﹒１０９７╱９９，

日圓最新報１０８﹒５５╱５６



《公司業績》﹡東方證券（０３９５８）１１月淨利按年跌７﹒４％至１﹒３億元人民幣



《公司資訊》﹡中信建投証券（０６０６６）１１月淨利１８﹒２％至３﹒３億元人民幣

﹡中星集團（０００５５）斥資１４５６萬元購買平張紙膠印機

﹡內蒙能建（０１６４９）董事長涉受賄已被罷免，公司繼續停牌

﹡亞博科技（０８２７９）投得浙江河南體育彩票終端機供應合約

﹡ＮＯＭＡＤ（０８６４５）超購近１４８倍，一手中籤率２０％

﹡信佳國際（００９１２）已將重要生產步驟遷到越南，以避免加徵關稅

﹡科地農業（０８１５３）擬發４１００萬元換股債，購新能源汽車公司

﹡高科橋（０８４６５）已向聯交所重續申請轉主板上市

﹡復宏漢霖（０２６９６）授出淋巴瘤適應症藥南美四國獨家商業化權利

﹡當代置業（０１１０７）附屬訂立項目管理協議

﹡錢唐（０１４６６）賣香港總部物業套現還債，作價５３００萬元

﹡史美倫獲委任為匯豐銀行非執行主席

﹡軟銀孫正義稱原想斥近４億投資阿里（０９９８８）遭馬雲拒絕，堅信投資

靠直覺

﹡恆生銀行（０００１１）委任楊志良為風險監控總監

﹡興證國際（０６０５８）就部分保證金貸款作出減值撥備１﹒６４億港元

﹡神舟樂園（００６９２）上市地位下周二起取消

﹡證監會表示中環控股（０１７３５）股權高度集中

﹡豆盟科技（０１９１７）副總裁兼財務總監師慧辭職

﹡寶龍地產（０１２３８）１１月合約銷售額按年升９﹒７％

﹡亞洲果業（０００７３）上市覆核聆訊延遲至明年２日１１日

﹡同佳健康（００２８６）改名為愛帝宮，委任朱昱霏出任行政總裁



《國企紅籌》﹡越秀地產（００１２３）１１月合同銷售按年升２０２％至７８億元人民幣

﹡中國信達（０１３５９）已投放７０億人民幣化解地方政府隱性債務風險

﹡北汽（０１９５８）與戴姆勒大中華向奔馳租賃共增資５億元人民幣



《神州民企》﹡華南城（０１６６８）發行１﹒５億美元優先票據還債

﹡天喔國際（０１２１９）中期錄得虧損６０９４萬元人民幣，繼續停牌

﹡研究指騰訊（００７００）新遊戲推出兩月，吸金６﹒８億元

﹡龍湖（００９６０）１１月合同銷售金額按年升１７％

﹡吉利（００１７５）１１月總銷量約１４萬部，按年微升１％

﹡中國忠旺（０１３３３）訂兩租賃協議，每月租金共１９２２萬元人民幣

﹡丘鈦科技（０１４７８）１１月攝像頭模組銷量按年升６６％

﹡恆鼎實業（０１３９３）１１月原煤產量按年升３３％



《中國要聞》﹡內地印發長城、大運河、長征國家文化公園建設方案

﹡世界銀行擬未來五年繼續每年向中國貸款逾１０億美元

﹡抖音擬增加美國支出，擴大美廣告業務籌備在港ＩＰＯ

﹡招投標法修訂，分析指今後大部分ＰＰＰ項目要招投標

﹡特斯拉純電動車被列入中國新能源汽車推薦車型目錄

﹡統計局表示今年全國糧食總產量逾６﹒６億噸增０﹒９％

﹡聲稱中國ＧＤＰ進「保４爭５」年代，經濟師疑被滅聲

﹡中國華能投建英國電池儲能項目正式開工

﹡倫交所北京代表處表示英國上市公司很有興趣在華發ＣＤＲ

﹡內地加快生豬生產恢復，目標確保２０２１年恢復正常

﹡北京不按規定垃圾分類，最高罰２００元

﹡江蘇副省長表示梳理１３個先進製造業集群參與合作競爭

﹡浙江副省長表示率先推進數字經濟地方立法

﹡發改委表示長三角綱要明確「一極三區一高地」戰略定位

﹡滬副市長表示加快國際經濟、金融、貿易等五個中心建設

﹡上交所西部基地落地成都，助力川企登陸科創板

﹡上海票交所發布中小銀行承兌票據基準利率曲線

﹡人行增額續作３０００億ＭＬＦ，增量逾千億惟利率持平

﹡美國會議員促能源監管機構確保基礎設施免受華為威脅

﹡美限制華外交官行動，外交部確認中方實施對等反制

﹡美國財長努欽稱反對世界銀行向中國貸款

﹡美國國家安全顧問表示中美接近達成首階段貿易協議

﹡國務院稅則委表示開展部分大豆豬肉等自美採購商品排除

﹡路透調查指中美或３個月內簽署初步貿易協議

﹡內地加快推進政府採購制度改革，試點集採機構競爭

﹡林毅夫稱長三角一體化將助力中國打造有效產業集群

﹡中證監發布ＭＯＭ指引，引入中長期資金

﹡銀保監修訂外資保險管理條例，外資股比不得超５１％

﹡國家推進Ｇ６０科創走廊建設領導工作機制正式啟動

﹡工行將在長三角新增投入２萬億元人民幣融資

﹡羅蘭貝格表示長三角可採「三步走」戰略建超級產業集群

﹡上海迪士尼將實行四級票價，最高漲至６９９元

﹡朱芝松稱臨港新片區稅收新政審批中，稅負不比香港高



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報１１６０９﹒６４點



《其他消息》﹡陳茂波稱政府暫時毋須因應赤字而壓抑基建或工務工程

﹡政府委任馬豪輝為旅遊業監管局主席，任期兩年

﹡王蕙湄獲委任為財務匯報局執行董事，兼署任行政總裁直至另行通知

﹡金管局表示上月底官方外匯儲備資產減至４３４３億美元；金管局提醒市民

在存款前應核實認可狀況

﹡陳帆稱空運牌照局正審視港航資料，明天或之前作決定

﹡報道指香港航空預計最遲將於周六注資

﹡田北辰稱正向港鐵爭取明年底整條屯馬線通車；田北辰認為應檢討監警會權

力，相信港鐵仍有盈利增長

﹡鄧炳強稱冀民陣周日大遊行可在和平有序的情況下進行

﹡匯豐豁免中小企融資擔保計劃九成信貸擔保產品手續費

﹡政府下周五招標出售屯門住宅地，１月１０日截標

﹡馬來西亞ＲＨＢ銀行決定關閉香港子公司

﹡深股通額度全日用３０﹒５億元；滬股通額度全日用２６﹒３億，陸股通淨

流入４３﹒６億

﹡中原ＣＣＬ按周回落０﹒８２％，樓價調整仍未完成

﹡余偉文稱將繼續研究理財通細節，爭取明年推出

﹡聯交所就檢討債務證券上市制度諮詢公眾意見，明年２月７日截止

﹡按證保險公司將推九成信貸擔保產品，最高貸款額６００萬元

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