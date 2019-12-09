《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８０１５﹒０６ 升 ３３７﹒２７點╱１﹒２２％
標普５００ ３１４５．９１ 升 ２８．４８點╱０．９１％
納斯達克 ８６５６．５３ 升 ８５．８３點╱１．００％
倫敦富時１００ ７２３９．６６ 升 １０１．８１點╱１．４３％
法蘭克福ＤＡＸ １３１６６．５８ 升 １１１．７８點╱０．８６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８７１．９１ 升 ７０．３６點╱１．２１％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０８．５８，歐元兌美元１．１０５９
09/12/2019 07:47
《日出而作》港昨８０萬人遊行，中國上月出口遜預期，美股升１％
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８０１５﹒０６ 升 ３３７﹒２７點╱１﹒２２％
標普５００ ３１４５．９１ 升 ２８．４８點╱０．９１％
納斯達克 ８６５６．５３ 升 ８５．８３點╱１．００％
倫敦富時１００ ７２３９．６６ 升 １０１．８１點╱１．４３％
法蘭克福ＤＡＸ １３１６６．５８ 升 １１１．７８點╱０．８６％
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