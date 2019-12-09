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09/12/2019 07:47

《日出而作》港昨８０萬人遊行，中國上月出口遜預期，美股升１％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２８０１５﹒０６　升　　３３７﹒２７點╱１﹒２２％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３１４５．９１　升　　　２８．４８點╱０．９１％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８６５６．５３　升　　　８５．８３點╱１．００％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７２３９．６６　升　　１０１．８１點╱１．４３％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３１６６．５８　升　　１１１．７８點╱０．８６％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５８７１．９１　升　　　７０．３６點╱１．２１％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０８．５８，歐元兌美元１．１０５９

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