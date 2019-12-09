《牛熊志選－陳其志》資金持續流入阿里認購輪

《牛熊志選》恆指上周表現反覆震盪，周初跌穿２６３００點後一度急跌，惟於２６０００

點關口一再獲得承接，上周五（６日）反彈至２６５００點水平，技術上，恆指全周先跌後升呈

現Ｖ形走勢，顯示２６０００點關口有強大支持，守穩這傑條上升通道底部，中線有機會反覆升

返２８０００點水平。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四（５日）過去５個交易日，恆指牛證

合共錄得約１億港元資金淨流入，反映資金在恆指２６０００點關口積極部署好倉，相反恆指熊

證則累計約１億港元資金淨流出，淡倉獲利離場。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主

要在收回價２５７００點至２５９９９點之間，累計相當約２３９７張期指合約；熊證街貨主要

在收回價２６５００點至２６７９９點之間累計了相當約１４３３張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至１６﹒３％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒６個波幅點至１６﹒４％；至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波

幅下降０﹒１個波幅點至１５﹒１％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降１﹒０個波幅點至

２０﹒０％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降１﹒２個波幅點至２１﹒４％；中油

（００８５７）的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至２２﹒１％；海油（００８８３）的引伸波幅

上升０﹒１個波幅點至２６﹒７％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒６個波幅點至

１９﹒４％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降１﹒７個波幅點至２３﹒３％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至１８﹒９％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降０﹒３個波幅點至１７﹒２％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降１﹒４個波幅點至

１５﹒６％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，阿里（０９９８８）的相關認購證合共錄得約

７１３６萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，執筆時市場上較活躍的阿

里認購證為行使價約１９５元至２０２元附近的中期價外條款，實際槓桿約５倍左右。另外，美

團（０３６９０）相關認購證及牛證期內錄得約４７３５萬元資金淨流入部署，資金留意行使價

１０６元至１２０元附近的長期貼價至價外條款，實際槓桿約５倍至７倍；牛證方面，資金留意

收回價９０元至９８元之間的條款，收回距離約３％至１２％，槓桿約６倍至１２倍。

至於看空資金流方面，期內舜宇（０２３８２）的相關認沽證及熊證合共錄得約１５８萬元

資金淨流入部署。舜光認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約９４元至１１５元附近的中期

價外條款，實際槓桿約４倍至６倍；熊證方面，資金主要留意收回價１４０元至１５０元附近的

條款，收回距離約１％至１０％，槓桿約７倍至１８倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

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