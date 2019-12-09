  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/12/2019 08:48

《一周攻略－周進略》花開堪折，部署明年

　　《一周攻略》踏入１２月，港股未算太差，雖然偶有幾百點的波動，但格局未改，上落市依
然，只是更多的是炒股不炒市，板塊輪動，當中部分有主題的，例如手機設備相關的，又或者
５Ｇ概念的，似乎是近來的寵兒，儘管年內部分已升逾七成，但強勢不變。
　
＊輪動追落後，板塊內亦然＊
　
　　不過，假如細心觀察，不難發現，同一板塊內，亦有移動，只是由原本上述的強者，轉炒相
對落後的，在剛過去的一周，這個跡象甚為明顯。
　　無論如何，延續本欄近幾周所指出的，板塊輪動，合理之至，方向則由已有賺錢的，先行止
賺，先沽為敬，落袋為真，資金轉移至別的落後板塊，又或者同一板塊的相對落後者。
　
＊主流太愛看大盤，日升日跌難捉路＊
　
　　如此看來，技資氣氛不太差，只是大家慣性以大市指數為參考，這則把焦點模糊了，尤其全
球市場，往往受一兩個大主題或新聞消息主導，一天升，一天跌，波幅亦大，令人覺得無所適從
。但只要大家改變一下觀察的對象或角度，可能突然間變得豁然開朗，也說不定。
　　當然，說大市，說資金流，始終是主流，因為真的有資金到位，則整體股市估值有提升，又
或者系統性風險的變化，由避險變逐利，又或由逐利變避險，都對整體有影響，可以是一個好的
由上而下的押注角度。
　
＊消息面無新事，多為舊聞延續＊
　
　　從近期所見，貿易談判之餘，也有旁及很多事態繼續發展的事件，例如脫歐如何，例如美國
國會對總統的，例如油組減產決定，等等等等，不算是新鮮事，只是已有的事件的延續，這樣一
來，投資者不會看作隨機震盪，而是一系列事件的變化，有一定的心理準備，理性預期之下，吸
收了潛在的波動性。
　　所以，不論何從資產類別，目前似乎都有趕年尾的表現，但離不開上落市，而不是真正大趨
勢的展開。港股如是，其他股市就算強如美股屢創新高，內裡一樣有板塊移動，趁有波幅的獲利
回吐行為，至於其他商品價格如油價或金價，甚至匯價，都一樣。
　
＊二萬五守得穩，二萬八難得見＊
　
　　港股大盤計，維持二萬五支持，守得挺好，二萬八阻力則不太可能於年內餘下日子得見，更
不要說年初的３０２００之上了。
　　花開堪折直須折，趁有波動，有價有市，投資者應重整組合，部署明年。
《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
興證快訊09/12/2019
赤字再臨
國際動態09/12/2019
英周四大選 保守黨領先優勢收窄
生財有道06/12/2019
【嚟緊炒D乜】美團短炒目標110元即食胡 第四季業績或存隱憂
FOCUS06/12/2019
【FOCUS】佩洛西、拜登、恩恩夾攻 侵侵勢對華「明鷹暗鴿」
生財有道06/12/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：港股支持位26200
國際動態06/12/2019
法全國大罷工 促總統棄退休改革
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus賞你】皇室堡My Little Pony精品一套

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金