《一周攻略－周進略》花開堪折，部署明年

《一周攻略》踏入１２月，港股未算太差，雖然偶有幾百點的波動，但格局未改，上落市依

然，只是更多的是炒股不炒市，板塊輪動，當中部分有主題的，例如手機設備相關的，又或者

５Ｇ概念的，似乎是近來的寵兒，儘管年內部分已升逾七成，但強勢不變。



＊輪動追落後，板塊內亦然＊



不過，假如細心觀察，不難發現，同一板塊內，亦有移動，只是由原本上述的強者，轉炒相

對落後的，在剛過去的一周，這個跡象甚為明顯。

無論如何，延續本欄近幾周所指出的，板塊輪動，合理之至，方向則由已有賺錢的，先行止

賺，先沽為敬，落袋為真，資金轉移至別的落後板塊，又或者同一板塊的相對落後者。



＊主流太愛看大盤，日升日跌難捉路＊



如此看來，技資氣氛不太差，只是大家慣性以大市指數為參考，這則把焦點模糊了，尤其全

球市場，往往受一兩個大主題或新聞消息主導，一天升，一天跌，波幅亦大，令人覺得無所適從

。但只要大家改變一下觀察的對象或角度，可能突然間變得豁然開朗，也說不定。

當然，說大市，說資金流，始終是主流，因為真的有資金到位，則整體股市估值有提升，又

或者系統性風險的變化，由避險變逐利，又或由逐利變避險，都對整體有影響，可以是一個好的

由上而下的押注角度。



＊消息面無新事，多為舊聞延續＊



從近期所見，貿易談判之餘，也有旁及很多事態繼續發展的事件，例如脫歐如何，例如美國

國會對總統的，例如油組減產決定，等等等等，不算是新鮮事，只是已有的事件的延續，這樣一

來，投資者不會看作隨機震盪，而是一系列事件的變化，有一定的心理準備，理性預期之下，吸

收了潛在的波動性。

所以，不論何從資產類別，目前似乎都有趕年尾的表現，但離不開上落市，而不是真正大趨

勢的展開。港股如是，其他股市就算強如美股屢創新高，內裡一樣有板塊移動，趁有波幅的獲利

回吐行為，至於其他商品價格如油價或金價，甚至匯價，都一樣。



＊二萬五守得穩，二萬八難得見＊



港股大盤計，維持二萬五支持，守得挺好，二萬八阻力則不太可能於年內餘下日子得見，更

不要說年初的３０２００之上了。

花開堪折直須折，趁有波動，有價有市，投資者應重整組合，部署明年。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

