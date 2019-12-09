【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社９日專訊》近期上市公司合股或供股頻仍，個別更是先合股後供股，股價自

然即時受壓。萬嘉集團（００４０１）早市急跌２３﹒２１％報０﹒０４３元。萬嘉最新公布，

建議每５股合併為１股准，每１股合併股份供兩股方式集資不超過約７２０２萬元，當中主要用

於償還貸款。該股供股價每股０﹒１９２元，與上周五收市價０﹒０５６元按５股合併為１股共

約０﹒２８元比較，折讓約３１﹒４３％。該股合股預定在明年１月２０日生效，翌日（２１日

）供股除淨，供股權買賣日期為２月５日至１２日，供股股份２月２６日起開始買賣。

中生製藥（０１１７７）第三次中期息２仙將於明天（１０日）除淨。中生製藥早市急跌４

﹒３３％報１０﹒１６元，受累內地第三輪藥品帶量採購啟動。

上市公司每當供股集資、派送紅股、權證、派息等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日期

及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資應加以

留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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金粵控股（０００７０） 五供九， ２３╱１２ ３０╱１２－３╱１ ３１╱１

供股價１２仙

中汽內飾（０００４８） 五合一 ２７╱１２ － －

匯銀智慧（０１２８０） 二十合一 ７╱１ － －

高山企業（００６１６） 二十合一 ８╱１ － －

中置投資（００７３６） 四十合一 ８╱１ － －

融太集團（０１１７２） 二供一， ８╱１ １０╱１－１６╱１ １４╱２

供股價１１仙

國聯通信（０８０６０） 十合一 ８╱１ － －

高山企業（００６１６） 合併後一供四， ９╱１ １３╱１－１５╱１ １２╱２

供股價４８﹒３仙

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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中國生物製藥 （０１１７７） 第三次中期息２仙 １０╱１２

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