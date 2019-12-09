《盤後部署》逼近加徵關稅期限市場觀望氣氛濃，港股難突破兩萬七

《經濟通通訊社９日專訊》美國上月非農數據勝預期，而中國上月以美元計價出口跌

１﹒１％，消息好壞參半，港股今早輕微高開１５點，報２６５１３點，市場仍關注本周日

（１５日）中美首階段貿易協議進展，觀望氣氛濃厚，恆指全日無太大變動。

恆指輕微高開後，隨即倒頭向下，最多挫６６點報２６４３２點。其後，內房股及手機設備

股表現強勁，恆指止跌回升，一度收復十天（約２６５２４點）及廿天線（約２６６１２點），

最多升１２０點，全日高見２６６１８點。

然而，中港銀行股普遍走弱，恆指升幅不斷收窄，加上重磅股走勢不一，最終港股全日收報

２６４９４，跌３點，主板成交６５０﹒４３億元，較上周五（６日）減少１５﹒３％。

國企指數報１０４０８，升不足１點。

Ａ股個別發展。上證綜指報２９１４，升２點或升０﹒０８％。深成指報９８７６，跌２點

或跌０﹒０２％。兩市成交合計４６０８﹒４３億人民幣，較上周五增１２﹒４％。



＊美國非農數據亮麗，或影響本月中中美貿談＊



上周五美國公布１１月非農新增就業人數２６﹒６萬人，勝預期的１８﹒７萬人，創１月以

來的最大增幅。但是值得留意的是，上月非農就業數據上升人數中，有一大部分是通用汽車罷工

工人重返崗位。而同一時間，美國白宮經濟顧問庫德洛表示，中美仍接近達成貿易協議，但本月

１５日加徵關稅的計劃將取決於特朗普，後者此前表示，中美貿易磋商中沒有最後期限。有分析

指出，美國亮麗的經濟數據可能會延遲中美貿易協議，以取得更多有利自身的條件，因為美國經

濟走強的跡象將鼓舞美國談判代表。

離本月１５日美國對中國進口商品加徵關稅的限期僅剩９日，市場認為關稅才是至關重要。

不少分析師認為，儘管美中談判過程不太順利，但市場仍然希望１２月１５日的關稅能夠避免生

效，而且之前加徵的關稅也被回撤，但對於如何定義貿談有進展，其標準較低。也有分析師指出

，以確保在明年大選前獲支持，特朗普需要盡快與中國達成貿易協議。



＊短期缺乏轉勢訊號，走勢仍以窄幅上落為主＊



本日港股表現反覆，但上落幅度不大，可見現時市場觀望氣氛濃厚。雖庫德洛在上周五表示

，中美仍接近達成貿易協議。但市場仍意識到在１５日限期前，雙方仍有眾多不確定性。市場比

較關注本周四（１２日）本港時間凌晨出台的聯儲局議息結果，市場普遍預期很大機會維持息率

不變，因此較為聚焦聯儲局的議息後聲明，從中探究明年的減息路徑，若措辭較預期鴿派，相信

可短暫提振港股表現。另外，本周四將舉行的英國大選，亦是市場關注的焦點。

在本周重多不確定的大事限制下，市場最為關注的，仍然是美中之間的貿易爭拗何時有明顯

降溫的跡象，因此料事件仍未有任何進展時，恆指仍會以窄幅上落走勢為主。從技術指標看，恆

指未出現任何明顯的轉勢訊號，或反映港股處於整固待變的格局，加上保歷加通道出現收窄的傾

向，除非市場有任何重大的利好或利淡消息，料港股繼續在２６０００點至２７０００點之間上

落。（ｆｚ）

