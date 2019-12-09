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即市新聞

09/12/2019 17:12

《台股攻略－馮偉明》手機設備股領軍，台股再創２９年新高

　　《台股攻略》美股上日收市大漲，帶動台股今日（９日）上升並超越前次高位１１６６８點
，高見１１６７８點，再創２９年多新高，最終收報１１６６０﹒７７點，升５１﹒１３點，漲
幅０﹒４４％，成交值為新台幣１２０３﹒５１億元。
　　蘋果ｉＰｈｏｎｅ　１１系列新機及Ａｉｒ　Ｐｏｄｓ　Ｐｒｏ上市後熱賣，令蘋果及其供
應鏈第四季營運上升，蘋概股三雄領漲大市，股王大立光收報新台幣４８２０元，漲２﹒７７％
；晶圓代工龍頭台積電收報新台幣３１６元，漲０﹒９６％；鴻海則收在新台幣９１元，小漲
０﹒５５％；日月光投控收在新台幣８０元，漲０﹒３８％，可成收在新台幣２５４元，漲
０﹒４％；而和碩收在新台幣６８﹒４元，跌０﹒８７％。
　　金控股整固，國泰金收報新台幣４１﹒３元，微升０﹒１２％；富邦金無升跌；中信金收在
新台幣２１﹒８５元，跌０﹒２３％。生醫類股、化生醫類股及電機類股則表現較差，生醫類股
下跌０﹒９９％、化生醫類股下跌０﹒６１％、電機類股亦下跌０﹒４２％。
　　台股再創２９年新高，短線震盪將會加大，版塊方面可留意５Ｇ、手機零組件、半導體等三
大主軸，未來將仍是大市炒作焦點。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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