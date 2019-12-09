《台股攻略－馮偉明》手機設備股領軍，台股再創２９年新高

《台股攻略》美股上日收市大漲，帶動台股今日（９日）上升並超越前次高位１１６６８點

，高見１１６７８點，再創２９年多新高，最終收報１１６６０﹒７７點，升５１﹒１３點，漲

幅０﹒４４％，成交值為新台幣１２０３﹒５１億元。

蘋果ｉＰｈｏｎｅ １１系列新機及Ａｉｒ Ｐｏｄｓ Ｐｒｏ上市後熱賣，令蘋果及其供

應鏈第四季營運上升，蘋概股三雄領漲大市，股王大立光收報新台幣４８２０元，漲２﹒７７％

；晶圓代工龍頭台積電收報新台幣３１６元，漲０﹒９６％；鴻海則收在新台幣９１元，小漲

０﹒５５％；日月光投控收在新台幣８０元，漲０﹒３８％，可成收在新台幣２５４元，漲

０﹒４％；而和碩收在新台幣６８﹒４元，跌０﹒８７％。

金控股整固，國泰金收報新台幣４１﹒３元，微升０﹒１２％；富邦金無升跌；中信金收在

新台幣２１﹒８５元，跌０﹒２３％。生醫類股、化生醫類股及電機類股則表現較差，生醫類股

下跌０﹒９９％、化生醫類股下跌０﹒６１％、電機類股亦下跌０﹒４２％。

台股再創２９年新高，短線震盪將會加大，版塊方面可留意５Ｇ、手機零組件、半導體等三

大主軸，未來將仍是大市炒作焦點。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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