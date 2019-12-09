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即市新聞

09/12/2019 15:10

《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨日線圖形勢須維持偏好

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為工業、原材料
業與地產建築業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為融創中國
（０１９１８）、達利食品（０３７９９）與小米集團（０１８１０），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選中國燃氣（００３８４）、華潤燃氣（０１１９３）與石藥集團（０１０９３）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、工業與地產建築業。此外，恆
生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為達利食品、融創中國與舜宇光學
（０２３８２），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證
或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中國燃氣、華潤燃氣與新奧能源（０２６８８）。
　　恆指期貨陰陽燭日線圖上，好友現正努力營造連續第二支陽燭。此外，價位仍險守於保歷加
通道中軸之上，令圖表形勢維持偏好。待ＭＡＣＤ成功發出「熊牛」買入訊號後，港股短期上升
動力便會變得較為明顯。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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