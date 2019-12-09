《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨日線圖形勢須維持偏好

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為工業、原材料

業與地產建築業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為融創中國

（０１９１８）、達利食品（０３７９９）與小米集團（０１８１０），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選中國燃氣（００３８４）、華潤燃氣（０１１９３）與石藥集團（０１０９３）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、工業與地產建築業。此外，恆

生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為達利食品、融創中國與舜宇光學

（０２３８２），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證

或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中國燃氣、華潤燃氣與新奧能源（０２６８８）。

恆指期貨陰陽燭日線圖上，好友現正努力營造連續第二支陽燭。此外，價位仍險守於保歷加

通道中軸之上，令圖表形勢維持偏好。待ＭＡＣＤ成功發出「熊牛」買入訊號後，港股短期上升

動力便會變得較為明顯。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

