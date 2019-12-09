《談國論企－黎偉成》把外部壓力轉化為深化改革及現代化

《談國論企》中共中央政治局於２０１９年１２月６日舉行的會議，最惹人注目的當然是分

析研究２０２０年經濟工作中十分有針對性的強調「善於把外部壓力轉化為深化改革、擴大開放

的強大力動力，集中精神辦好自己的事」，作為「加快現代化經濟體系建設」的十分重要基礎。

相信美對華所掀的貿易以至全面的政經戰，會使中國有更大決心全面發展經濟和強化創新力量，

「負面」因素該可轉化為正面。

會議認為，今年以來，面對國內外風險挑戰明顯上升的複雜局面，全黨全國貫徹黨中央決策

部署，堅持穩中求進工作總基調，以供給側續構性改革為主線，推動高質量發展，造好「六穩」

工作，保持經濟社會持續健康發展，三大攻堅戰取得關鍵進展，改革開放邁出重要步代，供給側

結構性改革繼續深化，科技創新取得新突破，人民群眾獲得感、幸福感、安全感提升，「十三五

」規劃主要指標進度符合預期，全面建成小康社會取得了新的重大進展。

會議指出，２０２０年是全面建成小康社會和「十三大」規劃收官之年，我們要實第一個百

年奮鬥目標。造好明年經濟工作，緊扣全面建成小康社會目標任務，堅持穩中支進工作總基調，

堅持新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以改革開放為動力，推動高質量發展，

加快建設現代化經濟體系，堅決打贏三大攻堅戰，全面造好「六穩」工作，統籌推進穩增長、促

改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，保持經濟運行在合理區間，確保全面建成小康社會和

「十三五」規劃圓滿收官。

會議強調當前和今後一個時期，我國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有變。我們要堅

持用辯證思維看等形勢發展變化，增長必勝信心，善於把外部壓力轉化為深化改革、擴大開放的

強大力動力，集中精神辦好自己的事。

要堅持宏觀政策要穩、微觀政策要活、社會政策要托底的政策框架，堅持問題導向、目標導

向、結果導向，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性，運用好逆周期調節工具。

明年要堅決打好三大攻堅戰，確保實現脫貧攻堅目標任務，確保實現污染防治攻堅戰階段性

目標，確保不發生系統性金融風險。

要加快現代化經濟體系建設，推動農業、建造業、服務業高質量發展，加強基礎設施建設推

動形成優勢互補高質發展的區域經濟布局提升科技實力和創新的能力，深化經濟體制改革，建設

更高水平開放型經濟。

會議要求，深入貫徹黨的１９屆四中全會精神，切實把黨領導經濟工作的制度優勢轉化為治

理效能，全面造好改革發展穩定各項工作，改進領導經濟工作的方式方法，完善擔當作為的激勵

機制。

確保困難群眾基本生活得到有效保障和改善。

造好歲末年初各方面工作，落實安全生產責任制，確保社會大局和諧穩定。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

