《異動股》萬洲挫近４％失多條主要平均線，內地豬價連跌４周

《經濟通通訊社９日專訊》萬洲國際（００２８８）現價跌３﹒９９％，報７﹒９５元，暫

跌幅最大藍籌，盤中低見７﹒７５元，失１０天線（８﹒０８８元）、２０天線（８﹒２３１元

）、５０天線（７﹒９６元）；成交約１４４１萬股，涉資１﹒１７億元，主動沽盤６１％。

國家商務部發布的數據顯示，１１月２５日至１２月１日這一周，豬肉批發價格為每公斤

４２﹒３５元人民幣，按周下降３％，已是連續４周下降。據《人民日報》海外版引述中國貿促

會研究院國際貿易研究部主任趙萍認為，豬肉價格連續４周的回落釋放出積極信號。

現時，恆生指數報２６４７２點，跌２５點或跌０﹒１０％，主板成交１５６﹒７９億元。

國企指數報１０３８９點，跌１７點或跌０﹒１７％。

上證綜指報２９０９點，跌２點或跌０﹒０８％，成交４６３﹒８５億元人民幣。

深成指報９８７９點，升０﹒６５點或升０﹒０１％，成交８６７﹒５５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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萬洲國際（００２８８） ７﹒９５０元 跌３﹒９９％

超大現代（００６８２） ０﹒０５２元 無升跌

雨潤食品（０１０６８） ０﹒８１０元 跌２﹒４１％

惠生國際（０１３４０） ０﹒１２３元 無升跌

中糧肉食（０１６１０） ２﹒４６０元 跌１﹒２０％

普甜食品（０１６９９） ０﹒３００元 升１﹒６９％

大成食品（０３９９９） ０﹒５７０元 無升跌

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（ｕｌ）

