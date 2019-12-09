《中資異動》富力地產（２７７７）升逾８％破十天線，獲花旗唱好

《經濟通通訊社９日專訊》富力地產（０２７７７）現價升８﹒１１％，報１３﹒６元，盤

中高見１４﹒０２元，破２０天（約１３﹒００８元）、２５０天（約１３﹒１７１元）及十天

線（約１３﹒２１元）；成交約２２４２萬股，涉資３﹒０５億元。

花旗發表報告稱，受惠於今年１２月樓盤銷量優於預期，加上最新政治局會議未有提及房地

產行業，釋放溫和政策基調，相信內房股反彈勢頭將延續至明年首季。花旗指，內房１２月整體

銷售料可保持按年增加８％，帶動全年銷售增長達１９％，較預期的增長目標１５％為高。展望

明年，預期內地上市房企銷售額將增加１３％。

該行認為，富力地產及首創置業（０２８６８）近期均獲批發行Ｈ股，反映行業信貸環境已

有改善，考慮到對經濟或會遭成過度影響，預計行業信貸收緊情況最多會延續至明年首季。

現時，恆生指數報２６５０８，升９點或升０﹒０４％，主板成交３６４﹒９２億元。國企

指數報１０４１５，升８點或升０﹒０８％。

上證綜合指數報２９１１，跌不足１點，成交１０４２﹒５６億元人民幣。

深證成分指數報９８７６，跌１點，成交１８０１﹒８６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中海外宏洋（０００８１） ４﹒６５元 升３﹒３３％

越秀地產 （００１２３） １﹒６９元 升０﹒６０％

中海外 （００６８８） ２７﹒８０元 升２﹒２１％

世茂房地產（００８１３） ２９﹒６０元 升２﹒０７％

旭輝控股 （００８８４） ６﹒２０元 升３﹒６８％

龍湖集團 （００９６０） ３２﹒３５元 升１﹒２５％



華潤置地 （０１１０９） ３６﹒４５元 升３﹒２６％

禹洲地產 （０１６２８） ３﹒８９元 升３﹒４６％

佳兆業集團（０１６３８） ３﹒２５元 升３﹒８３％

融創中國 （０１９１８） ４２﹒９５元 升４﹒６３％

碧桂園 （０２００７） １１﹒４４元 升２﹒６９％

首創置業 （０２８６８） ２﹒７１元 升２﹒６５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｊｔ）

