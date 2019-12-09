【駐京專電】商務部任鴻斌：制定貿易高質量發展行動計劃

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》中國商務部部長助理任鴻斌稱，商務部將根

據《指導意見》，研究出台具體政策措施，同時制定貿易高質量發展行動計劃。加強與各相關部

門、各地方協同配合，形成工作合力，穩步推進貿易高質量發展。

商務部外貿司司長李興乾表示，下一步，商務部將重點抓好外貿的提質增效，優化國際市場

布局，繼續深耕傳統市場，著力深化和共建「一帶一路」國家的貿易合作，拓展新興市場，鼓勵

企業開拓一批重點市場，完善國際營銷網絡和售後服務體系。

