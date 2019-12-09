【駐滬專電】上交所緊盯上市公司年末突擊交易

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上交所上周五（６日）表示，近期針對年末

上市公司突擊交易有所增加的情況，上交所公司監管部門重點開展了相應監管工作，以維護資本

市場健康發展的良好生態。

上交所指，年末突擊交易主要有兩類：一類是保殼交易，主要是通過資產交易、調整會計處

理等方式試圖避免退市；另一類是資金套現交易，以現金購買關聯方資產為主要形式，涉嫌變相

向關聯方輸送利益。

對於保殼交易，上交所主要考慮交易是否具有商業實質，重點關注資產定價是否公允、交易

對方是否存在潛在關聯關係、是否存在其他利益安排，以及相應會計處理是否符合准則要求等。

而對於資金套現交易，上交所關注交易的公平性、定價的公允性，關注是否存在不當輸送利益的

情形。這其中，既要關注資產的實際價值，也要關注控股股東是否存在資信問題和流動性困難，

還要警惕非關聯化的潛在關聯交易。

截至目前，上交所發現疑似保殼交易有逾２０單，疑似資金套現交易有逾１０單。在市場公

開約束下，上市公司主動取消或調整了一些明顯不當的突擊交易。

上交所表示，在對突擊交易開展監管的過程中，要努力做到監管與服務並舉。在依法依規開

展必要監管的同時，對於主業薄弱，但規範運作的公司，支持其引入優質資產，夯實主業、增強

持續經營能力；對於控股股東確實存在困難的，也造好必要的政策指導和幫助。

