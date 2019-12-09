【科創板】科創板首份問詢函出爐，光峰科技收購事項被關注

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》科創板上市公司光峰科技

（滬：６８８００７）一筆增資收購事項引起監管關注。光峰科技昨日晚間公告稱，公司收到上

交所下發的問詢函，要求公司就交易標的經營和行業情況、交易安排、交易作價和業績補償等交

易信息進行核實並補充披露。

業內人士指，作為科創板首份問詢函，這是科創板持續監管環節的正常監管動作。從目前情

況來看，公司需要進一步就相關問題進行披露，科創板持續監管是對註冊制以信息披露為核心的

日常實踐。

