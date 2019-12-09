《午市前瞻》市場缺消息仍觀望為主，港股２６８００有較大阻力

《經濟通通訊社９日專訊》內地上月美元計出口按年意外跌１﹒１％，加上市場仍觀望中

美能否在周日（１５日）美國徵收中國新一輪關稅前達成首階段貿議，令市場氣氛保守，港股今

早整固窄幅上落。

港股今早高開１５點報２６５１３點。其後，內房股及石油股帶頭造好港股升幅擴大，最高

曾漲１２０點高見２６６１８點，曾收復十天線（２６５２９點）及二十天線（２６６１５點）

。惟及後中資金融股及本地地產股走弱，令恆指升幅收窄，十天線及二十天線得而復失。恆指半

日最終收報２６５０４點，升６點，主板成交３８０﹒２１億元。國企指數報

１０４１３點，升６點。

Ａ股走弱，上證綜指報２９１１點，跌不足１點，成交１０４２﹒５６億元人民幣。深證成

指報９８７６點，跌１點，成交１８０１﹒８６億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）升０﹒１８％，報３３６﹒２元；中移動（００９４１）

升０﹒２５％，報５９﹒４５元；匯控（００００５）升０﹒７８％，報５７﹒９元；友邦

（０１２９９）跌０﹒５８％，報７７﹒５元；港交所（００３８８）跌０﹒２４％，報２４７

元。



＊花旗看好內房股強勢延至明年首季＊



花旗指受惠於今年１２月樓盤銷量優於預期，加上最新政治局會議未有提及房地產行業，釋

放溫和政策基調，相信其強勢延至明年首季，內房股普遍上揚。富力地產（０２７７７）飆

７﹒９５％，報１３﹒５８元；融創中國（０１９１８）彈４﹒６３％，報４２﹒９５元；新城

發展（０１０３０）升５﹒６３％，報９﹒１９元；華潤置地（０１１０９）漲３﹒４％，報

３６﹒５元領漲藍籌；碧桂園（０２００７）升２﹒６９％，報１１﹒４４元；龍湖（００９６

０）１１月合同銷售金額按年升１７％，升１﹒４１％，報３２﹒４元。

國家油氣管網公司今日掛牌，帶動擁有股權的「三桶油」造好。中石油（００８５７）揚２

﹒２３％，報３﹒６６元；中海油（００８８３）升０﹒７１％，報１１﹒３８元；中石化

（００３８６）升１﹒８４％，報４﹒４３元；中海油服（０２８８３）走高１﹒３３％報

１０﹒６４元。

第三輪帶量採購啟動，藥品股受挫。中生製藥（０１１７７）挫４﹒３３％，報１０﹒１６

元兼領跌藍籌；石藥集團（０１０９３）回吐３﹒７９％，報１７﹒２６元；三生製藥（０１５

３０）跌３﹒２３％，報１０﹒８元；康哲藥業（００８６７）跌１﹒９２％，報１１﹒２４元

；東陽光藥（０１５５８）跌２﹒４％，報３８﹒６元。



＊丘鈦鏡頭出貨量佳，股價創近兩年高＊



丘鈦（０１４７８）上月鏡頭出貨量漲六成六，惟手機設備股走勢不一。丘鈦半日漲

１﹒７７％，報１２﹒６４元兼創近兩年高；瑞聲（０２０１８）升０﹒４％，報６２﹒２元；

舜宇光學（０２３８２）升１﹒７３％，報１４１﹒１元；比亞迪電子（００２８５）軟

０﹒７７％，報１５﹒５２元；富智康（０２０３８）跌２﹒１３％，報１﹒３８元。

基建及相關股見資金追捧。中交建（０１８００）升２﹒０３％，報６﹒０３元；中國鐵建

（０１１８６）升１﹒９２％，報７﹒９８元；金隅集團（０２００９）升１﹒３８％，報

２﹒２１元；亞洲水泥（００７４３）升１﹒９％，報１０﹒７元；海螺水泥（００９１４）升

０﹒２９％，報５２﹒０５元，最高曾見５２﹒８元創上市新高。

體品股逆市偏軟。安踏（０２０２０）料全年純利增逾四成半，惟挫２﹒８３％，報

７３﹒８元；李寧（０２３３１）跌２﹒６８％，報２５﹒４元；滔搏（０６１１０）走低

１﹒６４％，報９元；特步（０１３６８）升０﹒２５％，報３﹒９５元；３６１度

（０１３６１）跌１﹒４７％，報１﹒３４元。

＊黃敏碩：物管股技術整固，雅生活、奧園健康可吼＊



美國最新公布非農數據造好，給市場帶來信心，惟港股今早高開低走，臨近中午收市卻倒升

，半日走勢反覆。寶鉅證券董事及集團首席投資總監黃敏碩對《經濟通通訊社》表示，現階段因

市場缺乏焦點消息，相信短期仍以觀望態度為主，恆指相對彈升幅度較小，加上技術指標

ＲＳＩ為４７，而多條平均線較為集中，及近期成交量較少，料恆指重上２６８００阻力較大。

市場最近比較關注的是，本周的聯儲局議息結果、本周四（１２日）英國大選，以及下周日

（１５日）的中美關稅限期，若相關事件有新進展，則有望帶動恆指突破阻力。

另外，近日人幣轉強，內房走高，惟相關的物管股卻偏軟。黃敏碩表示，現階段物管股在借

勢整固，但調整幅度不會太大。物管偏軟主因市場擔心１１月銷售增長減弱；另外，物管現股價

偏高，有不少基金開始獲利離場。他認為這對物管股回吐是好事，投資者可吼一些相對穩定的物

管股部屬，如雅生活（０３３１９）、奧園健康（０３６６２）等。以雅生活為例，料其會回調

到五十天線附近約２４﹒１元，投資者可在此階段吸納，上望２７﹒５元，止蝕定在１０月的上

升通道底約２２﹒３元。（ｆｚ、ｋｓ）

