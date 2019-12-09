  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/12/2019 16:38

《美元走勢－羅明立》美匯指數料先行整固，日數據反映經濟回穩

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒６６　　　１０８﹒５１　　　１０８﹒５５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０６４　　　１﹒１０５２　　　１﹒１０５６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１８１　　　１﹒３１１８　　　１﹒３１３２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９１０　　　０﹒９８９３　　　０﹒９９１０
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３０６　　　７﹒８２５４　　　７﹒８２９２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國勞工部公布的數據顯示，１１月份美國就業市場表現強勁，非農就業人數
激增２６﹒６萬人，大幅優於１８﹒７萬人的預期；同時失業率從３﹒６％降至３﹒５％，與
１９６９年以來的最低失業率持平，不過，時薪增長則不及預期。分析師表示，就業報告強勁證
明聯儲局主席鮑威爾保持利率不變的決定正確，預料本周三（１１日）聯儲局議息，聯邦基金利
率範圍將保持在１﹒５厘至１﹒７５厘。
　　美匯指數短線受非農數據支持回升，因市場對聯儲局減息的預期下降。不過中美貿易談判倘
若未能於１２月１５日達成協議，美國可能會再度提升關稅，令投資者的避險情緒仍然保持一定
水平，估計美匯指數將先行整固。
　　日本公布第三季ＧＤＰ修正，年率增長達１﹒８％，大幅優於預期的０﹒７％增長；按季度
計算第三季ＧＤＰ亦達０﹒４％，高於預期的０﹒２％。日本１０月份貿易帳亦錄得２５４０億
日圓順差，高於預期的１３８８億日圓。日本數據強勁，反映當地經濟有回穩跡象，支持短線日
圓回升，短期或要挑戰１０８兌１美元。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０８﹒２０　　　１０９﹒４０　　　１０７﹒７５
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０６０　　　１﹒１１７０　　　１﹒１０３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道09/12/2019
郭思治講座反應熱烈看好恒指破頂 推介恒指成份股兼講泰國樓市
FOCUS09/12/2019
【FOCUS】內地出口連衰四月 「穩增長」需防後遺症
生財有道09/12/2019
《開市Good Morning》溫傑：舜宇135元水平吸納
興證快訊09/12/2019
赤字再臨
國際動態09/12/2019
英周四大選 保守黨領先優勢收窄
生財有道06/12/2019
【嚟緊炒D乜】美團短炒目標110元即食胡 第四季業績或存隱憂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus賞你】皇室堡My Little Pony精品一套

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金