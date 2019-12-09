《美元走勢－羅明立》美匯指數料先行整固，日數據反映經濟回穩

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒６６ １０８﹒５１ １０８﹒５５

歐元╱美元 １﹒１０６４ １﹒１０５２ １﹒１０５６

英鎊╱美元 １﹒３１８１ １﹒３１１８ １﹒３１３２

美元╱瑞郎 ０﹒９９１０ ０﹒９８９３ ０﹒９９１０

美元╱港元 ７﹒８３０６ ７﹒８２５４ ７﹒８２９２

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《美元走勢》美國勞工部公布的數據顯示，１１月份美國就業市場表現強勁，非農就業人數

激增２６﹒６萬人，大幅優於１８﹒７萬人的預期；同時失業率從３﹒６％降至３﹒５％，與

１９６９年以來的最低失業率持平，不過，時薪增長則不及預期。分析師表示，就業報告強勁證

明聯儲局主席鮑威爾保持利率不變的決定正確，預料本周三（１１日）聯儲局議息，聯邦基金利

率範圍將保持在１﹒５厘至１﹒７５厘。

美匯指數短線受非農數據支持回升，因市場對聯儲局減息的預期下降。不過中美貿易談判倘

若未能於１２月１５日達成協議，美國可能會再度提升關稅，令投資者的避險情緒仍然保持一定

水平，估計美匯指數將先行整固。

日本公布第三季ＧＤＰ修正，年率增長達１﹒８％，大幅優於預期的０﹒７％增長；按季度

計算第三季ＧＤＰ亦達０﹒４％，高於預期的０﹒２％。日本１０月份貿易帳亦錄得２５４０億

日圓順差，高於預期的１３８８億日圓。日本數據強勁，反映當地經濟有回穩跡象，支持短線日

圓回升，短期或要挑戰１０８兌１美元。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 沽出日圓 １０８﹒２０ １０９﹒４０ １０７﹒７５

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０６０ １﹒１１７０ １﹒１０３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

