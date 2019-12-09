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09/12/2019 08:39

【本港經濟】財庫局局長劉怡翔：社會事件無損港金融地位

　　財庫局局長劉怡翔發表網誌，指上月兩度與金融專才見面，討論近月香港經濟和社會所面對
的挑戰。他總結，綜觀金融行業，連串社會事件並沒削弱香港在「一國兩制」下作為國際金融中
心的地位。
　　劉怡翔稱，正從多方面推出與金融服務業相關的措施，包括優化上市平台、支持資產及財富
管理業務、促進金融科技和綠色金融的發展，相信可為年輕的金融專才帶來更多發展事業的機會
，並確保香港作為亞洲領先金融樞紐的地位。《香港經濟日報》

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