【本港經濟】陳茂波：政府應採擴張性財政政策，負擔範圍內增開支

《經濟通通訊社９日專訊》財政司司長陳茂波昨日發表網誌表示，為應對經濟進一步轉弱給

中小企和市民帶來的壓力，上星期公布了新一輪的支援措施，這次措施涉及金額合共超過４０億

元。自八月中開始，政府先後公布的四輪紓困措施，合共金額達到２５０億元，這尚未計及各公

營機構響應政府呼籲推出的措施所涉及的金額。



＊會在負擔範圍內增開支，緩減市民及企業壓力＊



陳茂波表示，面對經濟環境轉差和暴力事件未平息，今年政府的稅收和賣地收入將減少，加

上幾輪紓緩措施涉及二百多億的開支，估計特區政府截至明年３月底的本財政年度將出現赤字，

這將是１５年以來的首次，但相信仍在可負擔的範圍。至於這會是單一年的帳目見紅，抑或持續

較長時間，還須看社會事件的發展及外圍變化，會密切注視。

他指出，在經濟衰退、下行壓力仍大的時候，在財政可承擔的前提下，政府應採取擴張性財

政政策，透過逆周期措施支撐經濟、減輕市民的痛感、穩住信心。因此會保持甚至在能負擔範圍

內增加政府開支，以及盡力為市民及企業緩減壓力。

對於有聲音指近月公布的多輪紓困措施，合起來已類似一份小型預算案，明年２月２６日公

布的財政預算案還可以有什麼嗎？陳茂波表示，其實相關的工作一直在同步進行，並已舉行多場

諮詢會，今天亦會開始收集市民的意見。歡迎大家透過電郵、網頁和社交媒體提出想法和建議，

一起為這份預算案增添智慧。



＊要放下鬥爭心態，透過對話以建設性態度共商共議＊



香港目前正面對前所未見的巨大挑戰，過去半年的社會動盪，令不少公司，特別是中小企面

臨巨大的經營壓力，也令一些市民收入驟減，帶來沉重的生活負擔和焦慮。而面對社會亂象和暴

力破壞與襲擊，不少市民感到非常不安、情緒鬱結。無論誰是誰非，也不能漠視今次事件對經濟

和社會造成的傷害，對市民生活造成的困擾與壓力。

他認為，當務之急，是停止暴力，恢復社會秩序。還有兩個多星期便是聖誕節，是傳統的消

費旺季，如果繼續默許破壞社會秩序、暴力衝擊而導致市面慘淡，恐怕只會令更多企業倒閉及打

工仔失業，政府如何投入公帑也難以填補這個缺口。整個社會要療傷，尋求復和與出路，但不能

透過暴力脅迫，要放下鬥爭的心態、透過對話促進彼此的理解，以建設性態度共商共議，共謀出

路，合力讓社會回復穩定，才能讓香港走出眼前的困局低谷。（ｂｉ）

