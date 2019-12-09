【本港樓市】中資租客減少，豪廷峰２房戶減價以２﹒６萬元租出

《經濟通通訊社９日專訊》中原地產表示，社會運動不斷，中資機構員工減少來港工作，此

類租客對租盤需求減少，一向受中資租客歡迎的豪廷峰租金受壓。

分行促成租賃成交單位為豪廷峰２座高層Ｄ室，實用面積５７３平方呎，建築面積７６５平

方呎，２房間隔，向西南，景觀開揚。業主叫租３萬元，最終願減４０００以２﹒６萬元將單位

租出，折合平均實用呎租４５元，租金較同類單位平近２０００元。

業主於２００９年８月以６４６萬元買入單位，持貨１０年，租金回報４﹒８厘。（ｂｉ）

