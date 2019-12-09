【本港樓市】中原十大屋苑周末成交創１８周新低，７屋苑「捧蛋」

《經濟通通訊社９日專訊》中原地產表示，十大屋苑在剛過去的周末錄得３宗成交，較上周

末８宗成交急跌６２﹒５％，創１８周新低，當中７個屋苑「捧蛋」，太古城、麗港城及嘉湖山

莊則各錄得１宗成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周日港島舉行大遊行，市場擔心社會氣氛

再次惡化，最近中美貿易戰亦反覆，本港政局及經濟前景充滿不確定性，準買家對入市抱觀望態

度，近期發展商加快推盤步伐，１０００萬元以內的一手中小型單位選擇甚多，搶去不少市場購

買力，致二手交投淡靜。

另外，據美聯物業分行統計，剛過去周末（１２月７日至８日）十大二手藍籌屋苑錄得約６

宗買賣成交，按周減少３宗或約３３﹒３％，並連續第５個周末錄得單位數水平。至於按１５大

屋苑計算，周末則錄得約８宗買賣成交，按周跌３８﹒５％。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，周末啟德區全新盤推售，吸納部分客源及搶去市場焦

點，而且筍盤消化，導致二手屋苑交投受壓，成交量繼續在低位反覆。此外，月內仍有全新盤部

署推售，料將凍結部分市場購買力，加上１２月受傳統節日因素及社會事件影響，相信全月二手

交投表現將較上月遜色。

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，剛過去的周末日十大指標屋苑累錄４宗二手買賣個案，較上

周末（１１月３０至１２月１日）的７宗減少４３％，除連續５個周末錄得單位數外，亦創了最

近９個周末的新低。（ｃｌ）

