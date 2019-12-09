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09/12/2019 16:12

【本港樓市】１１月二手居屋創五個月高，估計全年金額創歷史新高

　　《經濟通通訊社９日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年１１月份的二手
居屋買賣合約登記（包括居屋自由市場及第二市場）錄得３９６宗，總值２１億元，較１０月的
３５６宗及１８﹒１９億元，分別上升１１﹒２％及１５﹒４％。數字是自２０１９年６月之後
的五個月新高。
　　他指，受惠於政府放寬按揭保險樓價上限措施，市場購買力持續釋放，帶動二手居屋交投連
續兩個月向上。１２月初新居屋開始揀樓，對二手居屋的影響將於１月份的登記數字中反映。

＊全年金額料達２４５億元＊　　　

　　今年首十一個月，二手居屋買賣合約登記（包括居屋自由市場及第二市場）錄得４４５１宗
，總值２３１﹒８５億元，較２０１８年全年的４０２１宗及２０３﹒３９億元，分別上升
１０﹒７％及１４％。估計今年全年將達４７００宗及２４５億元，金額是創１９９６年有記錄
以來的二十四年歷史新高，料宗數將創２０１６年５１６３宗後的三年新高。
　　按金額分類方面，今年１１月份價值五百萬元以上的二手居屋買賣升幅最多，錄２３２宗，
按月上升１８﹒４％。價值四百至五百萬元的買賣錄１１４宗，按月上升１１﹒８％。相反，價
值三百至四百萬元及三百萬元或以下的買賣錄得跌幅，１１月分別錄３７宗及１３宗，按月下跌
１４％及１３﹒３％。
　　今年１１月份登記金額最高的居屋個案是屯門美樂花園４座中層Ｆ室單位，成交價錄９２０
萬元。（ｃｌ）

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