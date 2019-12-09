【本港經濟】第三季住宿服務業務收益按年跌１９％，但保險逆市升

《經濟通通訊社９日專訊》政府統計處今日發表的業務收益指數的臨時數字顯示，今年第三

季與去年第三季比較，不少主要服務行業以價值計算的業務收益出現不同程度的跌幅，其中，住

宿服務業（－１９﹒１％）、零售業（－１７﹒５％）、批發業（－１２﹒２％）和膳食服務業

（－１１﹒７％）的業務收益均錄得雙位數跌幅。



＊旅遊、會議及展覽服務界別錄得沙士以來最大跌幅＊



政府發言人指出，由於經濟在第三季顯著下滑，不少主要服務行業的業務收益下跌。受到涉

及暴力的本地社會事件重創，旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益錄得自２００３年沙士期間

以來的最大按年跌幅。隨著貿易活動在嚴竣的外圍環境下收縮及對進口的需求減弱，進出口貿易

業及批發業的業務收益亦錄得明顯跌幅。

發言人進一步表示，環球經濟展望偏軟及不明朗因素增加，加上本地社會事件，都會在短期

內繼續拖累服務行業。停止暴力和恢復社會秩序，尤其對與消費及旅遊相關行業的復甦至為重要

。政府會繼續密切留意有關發展。



＊保險、銀行和速遞業錄得升幅＊



不過，第三季保險業的業務收益同期錄得６﹒８％的升幅，其後為銀行業（＋５﹒５％）和

速遞業（＋５％）。

按服務界別分析，旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益同期按年下跌２７﹒８％，而電腦

及資訊科技服務界別的業務收益亦按年下跌８﹒２％。

今年第三季與第二季比較，差不多所有主要服務行業的經季節性調整的業務收益（以價值計

算）均錄得不同程度的跌幅。當中，住宿服務業（－２０﹒４％）、零售業（－１５﹒１％）、

地產業（－１４﹒０％）和膳食服務業（－１０﹒６％）的業務收益錄得雙位數跌幅。另一方面

，銀行業的業務收益同期上升１﹒４％。

今年第三季與第二季比較，旅遊、會議及展覽服務界別的經季節性調整的業務收益下跌

２９﹒７％，而電腦及資訊科技服務界別的經季節性調整的業務收益亦下跌０﹒８％。（ｃｌ）

