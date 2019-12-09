《經濟通通訊社９日專訊》招商局商業房地產投資信託基金（０１５０３）明日（１０日）
將於主板掛牌，今日於輝立暗盤交易系統開市價為３﹒４２元，與招股價持平，收報３﹒２９元
，比招股價低３﹒８％，每手１０００個基金單位，不計手續費，帳面蝕約１３０元。
另外，該股在耀才證券暗盤交易系統收報３﹒３元，比招股價低３﹒５１％，帳面蝕１２０
元。
招商局商業房託香港公開發售獲０﹒４３倍超額認購，發售價為每個發售基金單位３﹒４２
元，為招股價下限，發售７﹒５億個基金單位，集資淨額２４﹒５１億元。（ｃｗ）
09/12/2019 18:37
【新股上市】招商局商業房託暗盤收報３﹒２９元，低招股價約４％
《經濟通通訊社９日專訊》招商局商業房地產投資信託基金（０１５０３）明日（１０日）
將於主板掛牌，今日於輝立暗盤交易系統開市價為３﹒４２元，與招股價持平，收報３﹒２９元
，比招股價低３﹒８％，每手１０００個基金單位，不計手續費，帳面蝕約１３０元。
另外，該股在耀才證券暗盤交易系統收報３﹒３元，比招股價低３﹒５１％，帳面蝕１２０
元。
招商局商業房託香港公開發售獲０﹒４３倍超額認購，發售價為每個發售基金單位３﹒４２
元，為招股價下限，發售７﹒５億個基金單位，集資淨額２４﹒５１億元。（ｃｗ）
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