【本港樓市】永得利廣場１座中層三連單位放售，意向價３４２７萬

《經濟通通訊社９日專訊》中原（工商舖）表示，葵涌貨櫃碼頭８８號永得利廣場１座中層

０３、０５及０６室，為三相連單位，總面積約６４６７平方呎（未核實），以意向呎價約

５３００元放售，涉及金額約３４２７萬元。

物業連租約形式出售，現收月租近１０萬元，租期至２０２１至年，按此計算，租金回報約

３﹒５厘，適合購入作長線收租用途。據悉，業主於半年前叫價每方呎約６０００元，受市況影

響，近期調低約１１％至５３００元水平冀吸引投資者承接。（ｂｉ）

