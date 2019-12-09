【本港經濟】零售管理協會料未來６個月逾５６００名員工將會失業

《經濟通通訊社９日專訊》香港零售管理協會在香港社會事件發生後，在１０月２９日至

１１月２２日期間訪問了１７６間公司，覆蓋４３１０間店舖，共８﹒９７萬員工。調查結果顯

示，有９７％公司錄得虧損，當中９３％中小企的虧損程度達中等以上，６１％達嚴重程度；

８６％連鎖店的虧損程度達中等以上，５３％達嚴重程度。

協會主席謝邱安儀在記者會上表示，由於零售商正處於十分困難的經營環境，不少公司採取

放無薪假、裁員、減少店舖數目等措施。她指，有３成公司回覆表示，如經營環境沒有改善，或

得不到適切的支援，於未來６個月將會平均裁員１０％。她估算，以現時全港２７萬零售員工的

比例推算，未來６個月或有超過５６００名員工收裁減。她又指，受訪的公司中有１１％會在６

個月內「結束營業」，當中７４％屬於中小企，２６％屬於連鎖店。

在面對經營困難，她指有３１％的零售公司在過去數月採取了延期交租的措施，當中只有

１６％得到業主同意。她提到，有部分業主會在商場全日關門的日子有減租或只減免嚴重影響的

租戶，但零售商認為未得到足夠租金紓緩，４成公司認為足夠的減租幅度為５０％。

她期望，業主能按店舖不同的虧損程度，向其零售租戶提供不同的租金紓緩。（ｊｏ）

