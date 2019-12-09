  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/12/2019 16:59

【本港經濟】零售管理協會料未來６個月逾５６００名員工將會失業

　　《經濟通通訊社９日專訊》香港零售管理協會在香港社會事件發生後，在１０月２９日至
１１月２２日期間訪問了１７６間公司，覆蓋４３１０間店舖，共８﹒９７萬員工。調查結果顯
示，有９７％公司錄得虧損，當中９３％中小企的虧損程度達中等以上，６１％達嚴重程度；
８６％連鎖店的虧損程度達中等以上，５３％達嚴重程度。
　　協會主席謝邱安儀在記者會上表示，由於零售商正處於十分困難的經營環境，不少公司採取
放無薪假、裁員、減少店舖數目等措施。她指，有３成公司回覆表示，如經營環境沒有改善，或
得不到適切的支援，於未來６個月將會平均裁員１０％。她估算，以現時全港２７萬零售員工的
比例推算，未來６個月或有超過５６００名員工收裁減。她又指，受訪的公司中有１１％會在６
個月內「結束營業」，當中７４％屬於中小企，２６％屬於連鎖店。
　　在面對經營困難，她指有３１％的零售公司在過去數月採取了延期交租的措施，當中只有
１６％得到業主同意。她提到，有部分業主會在商場全日關門的日子有減租或只減免嚴重影響的
租戶，但零售商認為未得到足夠租金紓緩，４成公司認為足夠的減租幅度為５０％。
　　她期望，業主能按店舖不同的虧損程度，向其零售租戶提供不同的租金紓緩。（ｊｏ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道09/12/2019
郭思治講座反應熱烈看好恒指破頂 推介恒指成份股兼講泰國樓市
FOCUS09/12/2019
【FOCUS】內地出口連衰四月 「穩增長」需防後遺症
生財有道09/12/2019
《開市Good Morning》溫傑：舜宇135元水平吸納
興證快訊09/12/2019
赤字再臨
國際動態09/12/2019
英周四大選 保守黨領先優勢收窄
生財有道06/12/2019
【嚟緊炒D乜】美團短炒目標110元即食胡 第四季業績或存隱憂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus賞你】皇室堡My Little Pony精品一套

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金