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09/12/2019 11:52

花旗：第四季市民普遍對樓市持觀望態度，料樓價下跌比例按季降

　　《經濟通通訊社９日專訊》花旗銀行公布今年第四季市民置業意向調查結果，該調查顯示，
受訪者普遍對樓市持觀望態度，預期樓價下跌的比例顯著下降，當中４６％受訪者預期樓價將在
未來１２個月下跌，比例較上季顯著下降１０％。
　　調查續指，有５７％受訪者表示現時對置業非常不感興趣╱頗不感興趣，比例較上季上升６
％，６０％受訪者表示現時非置業理想時機，但比例較上季下跌８％。
　　是項調查為花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，在今年
１０月訪問超過５００名香港市民。（ｂｎ）

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