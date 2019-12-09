《小傳日記》魚缸無驚險，等緊簽貿議；內房佬出色，油佬亦招積！

《小傳日記》「孖屐」今日（９日）走勢靠穩，大家都等緊中美兩位大佬，可唔可以喺禮拜

日（１５日）新一輪關稅徵收之前，達成首階段貿易協議，所以缸友們唔多肯落場咁，老虎蟹都

等埋呢個禮拜之後先出手。個股方面，今日內房佬領軍，「四條三」恆大（０３３３３）派息夠

晒和味，加上有大行唱好，拉升整體板塊；另外油組決定減產帶動油價造好，加上神州管網公司

成立，「三桶油」都似乎有返起色。大隻佬指數只係窄幅走數，高見２６６１８點，低報

２６４３２點，上下波幅１８５點，最終收報２６４９４點，跌３點，主板成交６５０億銀減少

約一成半。國貨報１０４０８點，升不足１點。

神州Ａ場都一齊觀望，上證收報２９１４點升２點，深證成分指數收９８７６點跌２點，兩

市成交金額合共４６０８億銀人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）微漲近半巴仙，報５７﹒７５銀；生發發

（００３８８）跌唔夠半巴仙，報２４６﹒８銀；ＱＱ（００７００）靠穩升６亳子報

３３６﹒２銀；中移動（００９４１）抽高逾１巴仙報６０銀；ＡＩＡ（０１２９９）跪低近半

巴仙，報７７﹒６銀。



＊磚頭被吹奏通通向上走，油管網現身油佬向上伸＊



大行花旗睇好神州磚頭佬，話佢哋今年１２月樓盤銷量好過預期，同埋阿爺開始對佢哋鬆綁

，估計算佢哋會炒到出年首季，磚頭佬今日自然炒到熱辣辣。今日恆大（０３３３３）派蚊幾息

，揸住嘅缸友自然春風得意，個價一度高見２０﹒４５銀，埋單升兩格報１９﹒７４銀；融創

（０１９１８）踼高逾４巴仙，報４２﹒８銀；新城發展（０１０３０）鏟高逾４巴仙，報

９﹒０８銀；富力（０２７７７）飆６巴仙，報１３﹒３４銀；潤地（０１１０９）起哄近２巴

仙，報３５﹒９銀。

神州油氣管網公司今日掛牌，日後負責推進資產評估劃撥、運銷協調等工作。身為股東嘅「

三桶油」同其他油佬升勢當然夠牙力。中海油（００８８３）微升一格報１１﹒３２銀；中石化

（００３８６）升逾１巴仙，報４﹒４銀；中石油（００８５７）走高逾１巴仙，報３﹒６３銀

；中海油服（０２８８３）進帳一格報１０﹒５２銀。



＊豬價向下倒豬肉佬跌到，金風有貨到風電股上掃＊



神州商務部數據顯示，豬肉佬價格已經連續４周下跌，豬肉佬當然無運行啦！萬洲

（００２８８）插水近４巴仙，報７﹒９８銀；中糧肉食（０１６１０）跪低逾１巴仙，報

２﹒４６銀；雨潤食品（０１０６８）蒸發接近４巴仙，報０﹒８銀。惠生（０１３４０）逆漲

近９％，報０﹒１３４銀，但成交唔多九萬銀都唔夠；普甜食品（０１６９９）跟升逾３巴仙，

報０﹒３０５銀。

神州有傳媒話，金風（０２２０８）已經向袋鼠國北部一個金礦Ａｇｎｅｗ礦交付咗第一批

渦輪機部件，搞到其他風電佬都生猛哂。金風炒高近３巴仙，報８﹒６３銀；華電福新

（００８１６）並跳高近３巴仙，報１﹒５８銀；龍源電力（００９１６）踼高近１巴仙，報

４﹒６２銀；新天綠色能源（００９５６）鏟高近２巴仙，報２﹒１８銀；大唐新能源

（０１７９８）炒高近３巴仙，報０﹒７８銀。



＊藥價恐續降藥佬好沮喪，出貨量風騷丘鈦兩年高＊



醫藥佬近排接二連三受到神州政策嘅衝擊而不斷插水，而最近就有神州媒體放風話，第三輪

藥品帶量採購最快會喺半個月到兩個月之後開始競標，亦即係納入新一輪採購嘅品種會愈嚟愈多

，而呢個政策旨在令神州更多缸友可負擔得起藥價，會搞到藥價不斷降低，藥廠自然收入少咗，

股價仲點會有運行。石藥（０１０９３）蒸發逾半成，報１７﹒０２銀；中生製藥

（０１１７７）就插近半成，報１０﹒１２銀，兩者都係跌幅頭兩大嘅藍戰士同國貨佬，慘！三

生製藥（０１５３０）蒸發超過４巴仙，報１０﹒７０銀。石四藥（０２００５）跌近３巴仙，

報５﹒９５銀。綠葉製藥（０２１８６）唔見超過２巴仙，報５﹒５６銀。

上星期爆升嘅手機設備佬，今日就開始見腳軟，丘鈦（０１４７８）上月鏡頭出貨量勁升六

成六，朝早一度炒高超過３巴仙，高見１２﹒８２銀創近兩年高，但埋單升幅縮至一格報

１２﹒４４銀。瑞聲（０２０１８）上星期勁彈近一成三後，今日回吐近半巴仙，報６１﹒７銀

。舜宇（０２３８２）就高見１４３﹒２銀兼創１６個月高，埋單僅彈起逾１巴仙，報

１４０﹒３銀。富智康（０２０３８）蒸發近４巴仙，報１﹒３６銀。請請！



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