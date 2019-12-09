【貿易開戰】施羅德：中美簽訂貿易協議，是特朗普助選最後子彈

中美正就第一階段貿易協議是否取消關稅討價還價，施羅德首席經濟師Ｋｅｉｔｈ

Ｗａｄｅ認為，中美非常接近簽訂第一階段協議，估計年底前簽訂的可能性不低，相信美方會取

消部分關稅，以換取協議達成，因美方知道未來隨時可以加徵關稅，所以願意作出少許讓步。



＊早推稅務優惠效力見頂＊



Ｗａｄｅ接受專訪時表示，中美均有意達成貿易協議，因特朗普要應付明年大選，中國雖未

有任何選舉，擁有更多時間進行談判，但中國經濟受貿易戰影響，需要透過達成協議，緩和經濟

下行壓力。

「特朗普太早推出稅務優惠政策，令退稅對經濟的刺激作用於大選前已消失，故與中國簽訂

貿易協議，將是特朗普助選的最後子彈（ｌａｓｔ ｂｕｌｌｅｔ）」。

Ｗａｄｅ續稱，明年美國舉行總統大選，相信中美貿易戰會暫時「歇息」，因特朗普要集中

精力應付民主黨候選人，中國不再是他首要針對的對象。當大選後過後，中美貿易戰將於

２０２１年再次升溫，因中美雙方會就簽訂第二階段協議，而達成第二階段協議的難度更高，相

信雙方會就出口補貼、知識產權等方面進行談判。

特朗普上月簽署《香港人權與民主法案》，即使法案簽訂，Ｗａｄｅ相信中美不會將香港問

題放入貿易談判，香港問題仍會視作獨立處理。

現時美國經濟溫和增長，就業市場強勁，消費者信心偏高，Ｗａｄｅ相信美國選民會讓特朗

普連任，即使他未能連任，無論哪一位候選人當選美國總統，對華政策料不會有重大變化，中美

貿易緊張關係勢延續下去。

他解釋，隨中國經濟規模逐漸擴大至與美國相若，兩國已變成競爭關係，雙方在不同行業都

在比拼，令美國覺得中國是威脅，估計美國或在大選後，將更多中資公司加入「實體清單」，令

美國可以控制中方在科技發展的步伐。《香港經濟日報》

