《ＥＳＧ透視－柏君哲》可持續投資，勢不可擋

《ＥＳＧ透視》散戶投資者對環境、社會與治理（ＥＳＧ）未必太熟悉，但這一股投資風潮

，已席捲了全球金融業界。去年，我們與「責任投資者」（Ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｌｅ

Ｉｎｖｅｓｔｏｒ）組織合作，進行了一項針對環球機構投資者的調查，這群機構投資者代表著

１９﹒０２萬億歐元的資產，於全球金融市場擔當重要位置。



＊「環境」是最重要因素＊



調查結果顯示，環境因素是各個「大戶」最為關心的議題，亦是他們將ＥＳＧ分析納入其投

資流程的關鍵原因。在世界各地，歐洲投資者算是走得最前，很多歐洲受訪者表示在未來五年內

，環境因素是他們分析一家企業公司時的重要指標，比財務因素更加重要。除此之外，在超高淨

值投資者（ＵＨＮＷ）的領域也出現了類似的模式。超高淨值投資者指的是擁有至少３０００萬

美元可投資資產的人士。去年我們的一項調查顯示，這批富豪同樣將環境影響列為優先考慮事項

。很明顯，投資者對於ＥＳＧ的關注將會有增無減。

２０２０年即將到來，筆者預計，企業盡職治理（Ｓｔｅｗａｒｄｓｈｉｐ）將繼續是關注

所在，資產管理者將加強與企業的互動、在股東會中執行代理投票（ｐｒｏｘｙ ｖｏｔｉｎｇ

）、推出方案以達至可持續目標，以及協助企業轉型至低碳商業模式等。

舉個例，一個由投資者組成、名為氣候行動１００＋的組織，以加強企業互動、鼓勵企業轉

用低碳商業模式為目標，並於今年已取得一定成果，有一家環球能源公司便承諾，將為氣候變化

採取更多行動。如今，氣候行動１００＋等組織，已集合了超過３７０名投資者，所管理的資產

超過３５萬億美元，未來將持續加強投資者互動，以敦促環球巨企採取行動，應對氣候變化及加

入「脫碳」行列。



＊亞洲投資者急起直追＊



此外，代理投票記錄也日益受到重視及監察。以往在某些情況下，資產管理者的公開聲明與

其代理投票的取向並不一致，因而受到了外界批評，在今後日子，將會有愈來愈多聲音要求資產

管理者言行一致，尤其是在氣候變化這方面。

正如上述所言，歐洲是ＥＳＧ的先驅，但其實亞洲各國亦已急起直追。當中，日本的增長潛

力尤為可觀。日本政府退休投資基金是世界上最大的退休基金，其首席投資總監水野弘道乃是

ＥＳＧ的倡導者。在早前的彭博社訪問中，他便被形容為「日本ＥＳＧ變革的推動者，激發公營

和私營部門支持ＥＳＧ融合和投資。」

我們的調查發現，愈來愈多亞洲、大洋洲和非洲的資產擁有者，打算將ＥＳＧ納入其投資流

程，而在日本，幾乎有三分之一的受訪者將自己歸類為「ＥＳＧ採納者」。

筆者的期望是，各大企業應制定明確的策略來減少溫室氣體排放，並且應定時報告進度。我

們將繼續善用代理投資，因為我們明白到手上的一票，乃肩負著客戶的信託義務，對投資流程和

整體管理方法皆是重要一環，事實上，我們的投票紀錄，已明確反映了這一點。

《瑞銀資產管理可持續及影響力投資主管 柏君哲》

