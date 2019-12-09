港股全日波幅不到２００點，收跌３點報２６４９４，成交６５０億



《經濟通通訊社９日專訊》內地出口及外儲兩個數據皆遜預期，加上市場觀望美國周日

（１５日）徵收中國新一輪關稅，令大市氣氛亦較為低迷。港股今早僅高開１５點報２６５１３

點，隨後即倒跌６６點見全日低位２６４３２點。後來，內房股及石油股相繼造好，帶動港股回

升，最多漲１１９點報２６６１８點，並一度收復十天線（２６５２１點）及廿天線

（２６６１１點）。不過，醫藥股沽壓力持續，拖累港股升勢，最終收報２６４９４點，跌３點

，主板成交６５０億元跌逾１５％。國指收報１０４０８點，升不足１點。

內地Ａ股表現不一，上證綜合指數報２９１４點，升２點。深證成份指數報９８７６點，跌

２點，兩市合並成交４６０８﹒４３億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒４４％，報５７﹒７元。港交所（００３８８）軟

０﹒３２％，報２４６﹒８元。建行（００９３９）微升０﹒３２％，報２４６﹒８元。中移動

（００９４１）獲Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ維持評級「跑贏大市」及目標價８０元，股價全日漲

１﹒１８％，報６０元。友邦（０１２９９）軟０﹒４５％，報７７﹒６元。平保

（０２３１８）跌０﹒３３％，報８９﹒５元。



＊資金流入內房股，中海外升幅最多藍籌＊



內房股獲花旗唱好，加上最新政治局會議未有提及房地產行業，釋放溫和政策基調，相信其

強勢延至明年首季，令內房全線向上。中海外（００６８８）升２﹒０２％，報２７﹒７５元，

為表現最佳藍籌；融創中國（０１９１８）彈４﹒２６％，報４２﹒８元，為表現最佳國指股；

富力地產（０２７７７）飆６﹒０４％，報１３﹒３４元；華潤置地（０１１０９）漲

１﹒７％報３５﹒９元；碧桂園（０２００７）揚１﹒６２％，報１１﹒３２元。

基建及相關股獲追捧，其中，中交建（０１８００）揚２﹒０３％，報６﹒０３元；中國鐵

建（０１１８６）漲１﹒７９％，報７﹒９７元；金隅集團（０２００９）升０﹒９２％，報２

﹒２元；亞洲水泥（００７４３）微升０﹒１９％，報１０﹒５２元；海螺水泥

（００９１４）先升後倒跌０﹒２９％，報５１﹒７５，最高曾見５２﹒８元創上市新高。

手機設備股走勢不一。丘鈦（０１４７８）上月鏡頭出貨量漲六成六，全日微漲

０﹒１６％報１２﹒４４元；瑞聲（０２０１８）軟０﹒４％，報６１﹒７元；舜宇

（０２３８２）升１﹒１５％，報１４０﹒３元；比亞迪電子（００２８５）跌１﹒７９％，報

１５﹒３６元；富智康（０２０３８）挫３﹒５５％，報１﹒３６元。



＊醫藥股沽壓大，石藥最差藍籌及國指股＊



第三輪藥品帶量採購啟動，致醫藥股走低。石藥（０１０９３）挫５﹒１３％，報

１７﹒０２元，為表現最差藍籌及國指股；中生製藥（０１１７７）跌４﹒７１％，報

１０﹒１２元；三生製藥（０１５３０）急跌４﹒１２％，報１０﹒７元；康哲藥業

（００８６７）跌２﹒２７％，報１１﹒２元；東陽光藥（０１５５８）滑３﹒２９％，報

３８﹒２５元。

國家商務部發布數據顯示，豬肉批發價格連續４周下降。豬肉股普遍向下，萬洲

（００２８８）挫３﹒６２％，報７﹒９８元；中糧肉食（０１６１０）跌１﹒２％，報

２﹒４６元；雨潤食品（０１０６８）走低３﹒６１％，報０﹒８元；惟普甜食品

（０１６９９）升３﹒３９％，報０﹒３０５元。

國家油氣管網公司今日掛牌，帶動擁有股權的「三桶油」造好。中石油（００８５７）揚

（００３８６）升１﹒１５％，報４﹒４元；中海油服（０２８８３）微升０﹒１９％，報

１０﹒５２元。（ｊｔ）

