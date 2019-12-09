《每周華語－黃溢華》創意無限、品牌有價、科研回報、無形價值

《每周華語》下周一（１６日），樂聖貝多芬（１２╱１６╱１７７０－３╱２６╱

１８２７）出生。他的音樂並無版權，貝多芬音樂創意無限，為人類譜寫出讓我們提升文明精神

的作品。他的作品有巨大的無形價值，相關貝多芬的文化產業，相信會不斷衍生且已成為全球的

大小商機，貝多芬以外，音樂╱文化巨匠甚多，可見古今相關的文化創意產業，已無地域限制，

善用之價值無限。



創意存在於所有事物之中。造物主把地球、月亮、星星甚而整個宇宙都填滿了今天我們也不

懂看不清的盤古初開創意：地球所有的生命、大地、大海、藍天╱白雲、沙漠、空氣等一切事物

都是絕頂的創意，人類古今文明，都以地球為本。或許今天所見的一切，都是由不斷進化得到，

而且仍在不斷演變之中。創意不是人類專有的本能！昆蟲、動物都有各自的創意，因而生命不斷

衍生，沙漠在大風狂吹之下，形成美麗的創意圖形，高空往下望，沙漠自身變化多端，是活的生

命體。



工業革命引入了引擎。有各式各樣的引擎，飛機、汽車、輪船成為近三、四百年的工業產品

。以科研為本，發現了很多元素，很多理論，更多不同本質的金屬，使建設更多高樓大廈。先有

大輪船、飛船、再有飛機及汽車。可惜今天仍未有真正的「無炭」能源，石化能源仍是全球經濟

推動力的根源。電力推動創意產品：智能手機、超級電腦、無人機、無人船、無人車等等近十多

廿年的最創意產品╱產業，很多企業自科研為本發展業務，成為新一代的創意平台。企業有各自

的品牌及商業專利，科研轉讓有價有市。



例如意大利設計甚為吸引，名牌跑車、設計精美、又有馬力強大的引擎，百年前已打入高端

品牌跑車的市場、事實上，歐美高端跑車市場巨大，又有不同的全球比賽，使德國、法國、意大

利、美英汽車生產商都有高端品牌在市場爭奪消費者。引擎勁，也要設計好，亦要建立品牌等才

可以更高價格賣給消費者。



日本動漫創意產業仍領先全球。松本零士等人的作品，大賣卅多年，他的作品：《千年女王

》、《銀河鐵道九九九》及《宇宙戰艦大和號》都是經典。多年前他也有來港，而上周本地發行

了王澤《老夫子》為本的郵品，亦反映即使香港是小城市，仍有很多高水平的動漫作品、產業。

電影乃創意產業，而有高速電腦之後，更多動漫產業衍生，再有「ＶＲ」、「ＡＲ」等等科技的

引入與應用，今天又見更多商機了。



生物科技平台使醫療產業起了很大的革命。不治之症甚多，但今天已有更多方案使不治之症

控制下來。基因科技，善用之，自然使更多人受惠。生產更多農產品、魚類產量提升甚而改良更

多品種。科研也好、創意也好，要投入很多資源，而失敗機會可以極高，成功的可能是百個之中

的幾個項目。成長又可成為真正的市場產品，並非一件易事。保護專利、申請專利、法律成本之

支出都不是小企業可以應付。本地大學近十多廿年都見科研項目「小成」，相信加以「保護」，

投入更多資源，會見「收成」。



本周四（１２日）英國大選，郵票乃英國人的創意，而電郵、上網，智能手機通訊及近廿多

卅年的事物。傳真差不多不再應用，今天用更精密的晶片，使更多通訊可用多方面創意的平台發

放。不要小看細小的郵票：它為英國人賺取巨大的財富。１２月１２日，英國又再大選，無論誰

勝出，資訊都將以最新的平台更新。郵票仍有角色？今天有，但再看廿年甚而五十年，郵票可能

已不存在。電報百年前甚為先進，但今天已再無電報服務了。創意不可能突然出現，把創意轉化

為生財的產業，要很多事情配合。



無人車、無人船、無人機當然是近十多年的科研成果及商業平台。它們的創意應用甚廣。例

如無人車不斷更新路面資訊、地圖等。而無人船可提供新一代的保安平台及科研之用，不少地區

河流仍不清晰，利用無人船深入進行科研項目甚為合適。無人機的創意應用亦甚為廣泛，例如玩

具、科研、探測、運輸及很多可用性。當然，科研自身有利有弊，例如科技使國安成為困難、新

問題；而替代不少工種日多之下，會引致新的社會甚而法規問題。今時今日，人工智能乃市場╱

創意產業必看重的新星，大數據的應用自然會更多。「創意」有巨大的潛在價值！自古至今，已

有極多「創意」，根本不是新事物。如何善用及發掘？自然乃全球市場之重點了。



孕育創意非一件易事；事實上，「創意」根本不可能「孕育」。今時今日，很多產業都涉及

不同本質的創意。單有創意不易成為商業項目，供求決定很多產業能否存在改革。全新的產業，

亦可來自創意及已存在的科研成果。例如私人電腦業、智能手機產業、５Ｇ產業等等，有巨大需

求以外，本質可涉及無限創意，那一企業的團隊可以成功利用創意推出產品╱服務，便可為各股

東的投資提升更大的回報。



《資深市場人士 黃溢華》

