《地產人眼－黃漢成》打鐵還需自身硬，增競爭力才是王道

《地產人眼》一場修例風波持續多月仍未止息，令到本港經濟百業受到重創，連續兩季經濟

都錄得負增長，香港已正式步入技術性衰退，在社會暴力衝突「遍地開花」下，令近月國內訪港

旅客劇減，亦直接影響到一些一直倚賴國內客的行業，如旅遊、鐘表珠寶零售及保險業等，當中

有小型旅行社及賓館被逼結業，亦有鐘表珠寶店考慮削減店舖數目，不少保險從業員亦因內地訪

客新做保單數目大減而叫苦連天，社會上有意見認為，本港多年來受惠於自由行政策，令到不少

行業太過倚重國內客，而一旦國內客人數減少，那些行業便一蹶不振。然而筆者認為香港多年來

不思長進，在各個範疇都缺乏創新與競爭能力，在開拓新客源方面更是有力無心，正是非不能而

實不為也。



回歸後，香港經歷過若干起跌風浪，１９９７年金融風暴、２００３年「沙氏」疫潮與及

２００８年的「金融海嘯」，每次即使風浪有多大，香港最終都能克服過來，且經濟發展更勝從

前，此除了是打不死的香港精神外，更多是因為香港背靠祖國，得到國家政策的大力支持，由自

由行、ＣＥＰＡ、深滬港通至粵港澳大灣區，全都是中國給予香港的有力支持，讓香港突破發展

中的困局及瓶頸，香港在無法吸引其他客源下，而國內卻源源送上機會，香港各行各業的商家們

自然得倚重國內客，這是現實，亦是大勢所致。



平情而論，這些年來，香港發展猶如龜速，甚至有倒退之勢，旅遊景點乏善足陳，自然難吸

引世界各地的遊客，金融科技落後，經濟環境欠活力，自然無法吸引外資公司來港上市，保險業

內良莠不齊，且缺乏覆蓋面更廣的新產品，加上國內對外開放保險業市場，香港保險從業員搵食

只會越加艱難；有道「打鐵還需自身硬，繡花要得手綿巧」，要廣納四方客源，就得從自身入手

，加強吸引力和競爭力，才是各行各業健康發展之道。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

