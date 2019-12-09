《鍾之日記》出口縮外匯走，魚缸悶市場憂

《鍾之日記》１２月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



周末期間國家公布兩項重要經濟數據，外匯局公布，截至１１月末，外匯儲備規模為

３﹒０９５６萬億美元，按月減少９５﹒７億美元，低於市場預期的３﹒１０１０萬億美元；上

月為增加１２７﹒３億美元。

至於海關總署公布，以美元計，中國１１月出口按年跌１﹒１％，遜於市場預期增長１％；

進口則增長０﹒３％，優於市場預期的下跌１﹒８％。１１月貿易順差３８７﹒３億美元，按年

收窄７﹒５％，低於市場預期順差４６３億美元。海關還公布，中國上月對美國出口２﹒６４萬

億元人民幣，下跌８﹒４％；自美國進口７６３０﹒５億元人民幣，下跌１９﹒５％。另外值得

留意的是，累計首１１個月中美貿易額年減逾一成。

出口不理想加上外儲收縮帶來走資隱憂，港股今早僅高開１５點報２６５１３點，隨後即倒

跌６６點見全日低位２６４３２點。後因內房股及石油股相繼造好，帶動港股回升，最多漲

１１９點報２６６１８點，並一度收復十天線（２６５２１點）及廿天線（２６６１１點）。不

過，醫藥股沽壓力持續，拖累港股升勢，最終收報２６４９４點，跌３點，主板成交６５０億元

跌逾１５％。



＊貿易協議雲裏霧裏，Ａ場微妙窄幅上落＊



滬深股市表面上未受數據衝擊，今早窄幅高開，周期及地產股升勢凌厲，惟盤中銀行、保險

、釀酒等板塊回頭跌，結果滬綜指最終全日稍升０﹒０８％，報２９１４﹒４８點，振幅僅

０﹒４９％；深成指全日微跌０﹒０２％，創業板指跌０﹒３３％。

指數窄幅波動的背後，是數據轉差刺激交投轉旺，兩市全日成交４６０８億元人民幣，較上

周五（６日）成交急增５１０億元或１２﹒４％，為１１月２２日以來成交新高。人民銀行連續

第１４天暫停逆回購，今日零投放零回籠。

貿易戰進展方面，白宮經濟顧問庫德洛上周五表示，中美兩國仍然處於接近達成第一階段貿

易協議的階段，與上月相比更要再進一步，他稱中美雙方幾乎每天都在談判，但仍沒有明確達成

階段的最後期限，下周日（１５日）是否開展新一輪徵稅仍要待總統特朗普下最終決定。

不過，特朗普則繼續招惹火頭，同日在社交媒體發文，質疑世界銀行為甚麼要借錢給中國，

中國已經很有錢，如果沒有世銀的貸款，他們亦能自己創造財富。根據世界銀行此前通過的援助

中國計劃，將每年向中國提供１０至１５億美元低息貸款，直至２０２５年年中。



＊第三輪帶量採購將啟動，醫藥股再捱沽＊



內地自今年３月起開始實施藥品帶量採購，而第二批的帶量採購才在９月下旬公布，說時遲

那時快，第三輪的集採快將啟動。

第三輪藥品帶量採購工作座談會上周五在上海召開。據內媒獲悉，新一輪的集採政策在前兩

輪的基礎上，又進行了部分規則的調整。首先，在中標原則上，依然採用最低價中標的原則，允

許多家中標。另外，在報價上採用了淘汰制，一旦企業的報價超過最低價的１﹒８倍，將直接淘

汰。採購的藥品品種從前兩輪的２５個增加到了３５個。其中值得注意的是，納入新一輪集採的

品種中不少屬於高血壓以及糖尿病的藥品。

美銀美林發報告指，上兩輪藥品集採的中標價明顯低於市場預期，估計今輪集採中標價仍會

明顯降價，而近周兩周市場已關注內地新一輪藥品集採範圍會否進一步擴大。

該行解釋，此輪採取的淘汰機制，總體上為「ｎ １」中標，即３家中２家，５家中４家，

最多６家中標，最低價中標的企業，可以優先選擇全國２－３個省，其他中選企業按價格高低輪

流選擇其餘省份，指此「突然死亡」式的淘汰機制可令中標藥價較原藥價大降８０％以上，料對

藥價構成更多壓力。

第三輪集採籌備如箭在弦，醫藥板塊隨即再被看淡，石藥集團（０１０９３）收挫５﹒１％

，為今日跌幅最大的藍籌；中生製藥（０１１７７）亦挫４﹒７％，三生製藥（０１５３０）挫

４﹒１％，綠葉製藥（０２１８６）跌２﹒５％，麗珠醫藥（０１５１３）跌１﹒３％，復星醫

藥（０２１９６）亦跌１﹒１％。



＊政治局不提樓市調控，內房股開心彈起＊



中共中央政治局召開會議，強調要做好明年經濟工作，堅決打贏三大攻堅戰，全面做好「六

穩」工作，保持經濟運行在合理區間等，會議內容長篇大論，但外界主要是關注兩點，一是政治

局對經濟的定調，即續提六穩，二是今次會議沒有提到房地產行業。

儘管外界不會否認，中央仍然堅守「房住不炒」這一基調，不容許樓價急升，所以對於房地

產行業而言，上頭一旦有消息，就一定意味著加緊調控，而沒有消息就是最好的消息。

另外，《中國證券報》報道，近期多地調整房地產政策，多數指向部分限制邊際鬆綁，報道

用字頗為耐人尋味。報道提到，廣東省佛山市上月底宣布人才「上車」不受戶籍和個稅、社保繳

存限制，是內地首例「跨城認社保」，由於佛山地理位置接近廣州，新規意味著在廣州工作的人

士可在佛山買樓生活，當地樓市熱度明顯提升，新政實施後３日內新樓成交合共２８８７套，比

此前３日大幅增加了４７﹒８％。有趣的是，佛山樓市新規推出前一日，便有地產界人士率先爆

料，叫網友趕緊買房，結果遭佛山市住建局駁斥是不實內容，但結果則是，不認不認還須認。

內房股今日領漲，融創中國（０１９１８）漲４﹒３％，中海外（００６８８）升２％，華

潤置地（０１１０９）升１﹒７％，碧桂園（０２００７）升１﹒６％，萬科企業

（０２２０２）升０﹒７％。至於恆大（０３３３３）公布每股派息１﹒５７８港元，一度漲

（０２２０２）升０﹒７％。至於恆大（０３３３３）公布每股派息１﹒５７８港元，一度漲

３﹒８％，但全日則升０﹒２％。



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