《價值美股－阮靜瑤》７厘選擇多！散戶也可低門檻買高息債

《價值美股》中美貿易談判變數大，２０２０年全球經濟大概率將進一步放緩。在低息環境

下，資產追逐回報之餘，不少投資者尋求標的時，會以安全、低波動性、能製造現金流作重點考

量。筆者推介擁有美股戶口的朋友可關注交易所買賣債券（ＥＴＤ）。



ＥＴＤ是債券的一種，但它在證券交易所掛牌，故投資者只要擁有美股戶口，即可自由買賣

美國的ＥＴＤ。不少ＥＴＤ以２５美元一股發行，投資門檻十分低，相比部分需經由私人銀行買

賣、入場費最少幾十萬的直接投資債券（直債），靈活性和流動性都較理想，其收益率亦普遍較

同款直債高，而大企業發行、息率７厘以上的選擇很多。稅務條款方面，ＥＴＤ派息為債息而非

股息，３０％扣稅通常能獲豁免。



說完好處，大家買ＥＴＤ前有五點必須留意（當中第一、二點將說明為何ＥＴＤ的收益率普

遍較同款直債高）。



一）公司清算償還債務的順位是：公司債＞ＥＴＤ＞優先股＞普通股，換而言之，ＥＴＤ屬

於「次順位債」。



二）ＥＴＤ可能會延遲派息，投資者買入前需留意它的公司有沒有延遲派息的紀錄。



三）不少ＥＴＤ到期日很長，有些長至超過３０年，但它可能設置了較短期的「可贖回日」

，投資者計算回報時，要考慮公司有權在「可贖回日」後以發行價贖回。



四）ＥＴＤ在交易所掛牌，相比在機構或專業投資者在場外交易的直債，價格波動會更大（

但波動性通常仍較股票低得多）。



五）雖說ＥＴＤ派發的屬於債息，理論上若發行人非美國註冊公司（留意美國公司不一定是

在美國註冊），投資者獲豁免徵收３０％股息稅，但美國稅制複雜，建議大家買入ＥＴＤ前確認

其ｐｒｏｓｐｅｃｔｕｓ中的稅務條款。大家可從Ｉｎｎｏｖａｔｉｖｅ Ｉｎｃｏｍｅ

Ｉｎｖｅｓｔｏｒ（連結：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｉｎｎｏｖａｔｉｖｅｉｎｃｏｍｅｉｎｖｅｓｔ

ｏｒ﹒ｃｏｍ╱ｌｉｓｔ－ｏｆ－ｂａｂｙ－ｂｏｎｄｓ╱）找出有興趣的ＥＴＤ，下期專欄我

會和大家一起做ｃａｓｅ ｓｔｕｄｙ，教大家檢視一隻ＥＴＤ質量及閱讀稅務條款的方法。



《茂宸證券經紀業務部助理副總裁阮靜瑤》（筆者為註冊持牌人士，並無持有上述股份）

