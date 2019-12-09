【駐京專電】政治局會議：明年保持經濟運行在合理區間

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》中共中央政治局６日召開會議，分析研究

２０２０年經濟工作；聽取中央紀律檢查委員會工作匯報，研究部署２０２０年黨風廉政建設和

反腐敗工作，國家主席習近平主持會議。

會議指出，２０２０年是全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年，要實現第一個百年

奮鬥目標。做好明年經濟工作，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持以供給側結構

性改革為主線，堅持以改革開放為動力，推動高質量發展，加快建設現代化經濟體系，堅決打贏

三大攻堅戰，全面做好「六穩」工作，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保

穩定，保持經濟運行在合理區間，確保全面建成小康社會和「十三五」規劃圓滿收官。



＊提升科技實力和創新能力，深化經濟體制改革＊



會議強調，當前和今後一個時期，中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有變。我們要

堅持用辯證思維看待形勢發展變化，增強必勝信心，善於把外部壓力轉化為深化改革、擴大開放

的強大動力，集中精力辦好自己的事。要堅持宏觀政策要穩、微觀政策要活、社會政策要托底的

政策框架，堅持問題導向、目標導向、結果導向，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性，運

用好逆周期調節工具。明年要堅決打好三大攻堅戰，確保實現脫貧攻堅目標任務，確保實現污染

防治攻堅戰階段性目標，確保不發生系統性金融風險。要加快現代化經濟體系建設，推動農業、

製造業、服務業高質量發展，加強基礎設施建設，推動形成優勢互補高質量發展的區域經濟布局

，提升科技實力和創新能力，深化經濟體制改革，建設更高水平開放型經濟新體制。

會議認為，今年以來，面對國內外風險挑戰明顯上升的複雜局面，堅持穩中求進工作總基調

，以供給側結構性改革為主線，推動高質量發展，做好「六穩」工作，保持經濟社會持續健康發

展，三大攻堅戰取得關鍵進展，改革開放邁出重要步伐，供給側結構性改革繼續深化，科技創新

取得新突破，「十三五」規劃主要指標進度符合預期。

會議同意明年１月１３日至１５日召開十九屆中央紀律檢查委員會第四次全體會議。

