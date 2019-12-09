【駐滬專電】上財副教授錢逢勝被曝性騷擾，辭任三公司獨董

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海財經大學會計學院副教授錢逢勝日前被

一女生公開舉報性騷擾之後，迅速辭任三公司獨董。

東富龍（深：３００１７１）、漢鐘精機（深：００２１５８）昨日（８日）晚間同步公告

，獨立董事錢逢勝因個人原因申請辭去兩家公司獨立董事職務，且不再擔任兩家公司任何職務。

中國建材（０３３２３）今早亦發布公告稱，董事會收到錢逢勝因個人原因辭任公司獨立非

執行董事及審核委員會主席的書面辭職函。其辭職將在代替錢逢勝的新獨立非執行董事的任命在

股東大會上獲得股東批准後生效。



＊上財稱已成立調查組，將依法依規嚴肅處理＊



事緣上周五（６日），上海財經大學一女學生通過自媒體微信公眾號發布一封舉報信，稱

１１月１６日晚，上海財經大學會計學院副教授「錢Ｆ勝」在課後將其鎖在車內進行疑似性騷擾

，整個過程發生在上海財經大學中山北一路校區校園內。

舉報人指，「錢Ｆ勝」是其《財務會計前置課程》的授課教師。１１月１６日晚９點半下課

後，舉報人想向「錢Ｆ勝」請教幾道題目。「錢Ｆ勝」以「時間太晚」為理由，提議開車將女生

送到校門口。９點４０分左右，「錢Ｆ勝」將車停在校內一條無人經過的小徑上，並熄滅車燈，

對舉報人做出性騷擾行為。

舉報人表示，上述情況已經向校方舉報。當晚，上海財經大學官方微博發布聲明，稱對於網

上出現有關錢某的師德師風問題信息，已成立調查組，展開調查工作，「一旦查實，將依法依規

嚴肅處理」。

內地媒體報道，舉報信中的「錢Ｆ勝」即是在上財任職逾３０年的副教授錢逢勝。隨著東富

龍、漢鐘精機、中國建材三公司獨董辭職的公告出爐，此前網傳的錢Ｆ勝疑為錢逢勝有了更進一

步證據。

除了上述三家公司外，根據媒體梳理，錢逢勝還兼任東北電氣（０００４２）

（深：０００５８５）、同濟科技（滬：６００８４６）兩家上市公司的獨立董事。此前，錢逢

勝還曾兼任網宿科技（深：３０００１７）、神霧節能（深：０００８２０）、中炬高新（滬：

６００８７２）、西藏珠峰（滬：６００３３８）、中國巨石（滬：６００１７６）、寧波富達

（滬：６００７２４）、泰爾重工（深：００２３４７）、同濟科技等８家上市公司的獨立董事

及其他相關職務。根據Ｗｉｎｄ金融終端人物庫提供的數據，這幾項兼職的年收入已接近５０萬

元人民幣。

