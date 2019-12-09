【數據解讀】招商證券：外需無明顯好轉，料明年出口小幅正增長

《經濟通通訊社９日專訊》中國海關總署公布，以美元計，中國１１月出口按年跌１﹒１％

，遜於市場預期增長１％；進口則增長０﹒３％，優於市場預期的下跌１﹒８％。招商證券高級

宏觀分析師劉亞欣認為，在基數小幅下滑的背景下，本月出口增速與前值大體持平，略微低於上

月的跌０﹒９％，表明外需形勢沒有明顯好轉，中美貿易關係的不確定性仍令企業保持觀望。

劉亞欣指，雖然近期部分國家經濟數據出現邊際改善跡象，但ＣＲＢ指數仍有所走弱，顯示

這些改善仍未對全球經濟產生顯著的積極作用。此外，上月對美出口增速明顯回升而本月顯著回

落，可能反映上月有一定的對美搶出口，而本月效應消退。

分國別來看，１１月單月對歐美出口均回落，對日出口維持低位。對除韓國以外的新興市場

出口增速均回升。對美出口的下滑和對新興市場出口的強勁可能反映了一定程度的規避關稅的轉

口貿易行為。

而進口則與招商證券的預測一致。基數下降對於進口增速相對上月顯著回升的作用是主導性

的，未來也仍將使得進口增速的中樞較前期提升，此外，內需維持平穩，人民幣走強帶來的價格

因素有向上帶動，也對進口增速有一定支撐。在基數中的搶出口因素持續消退、前期外需下滑的

作用下，仍然認為出口增速會逐漸轉正，２０２０年可能將維持小幅正增長。（ａｃ）

