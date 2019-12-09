《經濟通通訊社９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報７﹒０４０５，較上個交易日跌２２
點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早輕微低開３點子，報７﹒０３４３，上個交易日即
期匯率收盤報７﹒０３４０。
交易員表示，對於中美談判方面，市場普遍預期第一階段協議將會推遲，１２月１５日新一
輪關稅加征亦會延期，主要關注１２月１５日的情況吧，市場價格反映的就是預期差，預計在此
之前將有更多消息傳出。經濟學家們預計今年年底人民幣對美元中間價為７﹒０３，到明年年底
人民幣匯率將小幅升值至６﹒９６。（ｃａ）
09/12/2019 09:46
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶３點子，報７﹒０３４３
《經濟通通訊社９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報７﹒０４０５，較上個交易日跌２２
點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早輕微低開３點子，報７﹒０３４３，上個交易日即
期匯率收盤報７﹒０３４０。
交易員表示，對於中美談判方面，市場普遍預期第一階段協議將會推遲，１２月１５日新一
輪關稅加征亦會延期，主要關注１２月１５日的情況吧，市場價格反映的就是預期差，預計在此
之前將有更多消息傳出。經濟學家們預計今年年底人民幣對美元中間價為７﹒０３，到明年年底
人民幣匯率將小幅升值至６﹒９６。（ｃａ）
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