【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶３點子，報７﹒０３４３

《經濟通通訊社９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報７﹒０４０５，較上個交易日跌２２

點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早輕微低開３點子，報７﹒０３４３，上個交易日即

期匯率收盤報７﹒０３４０。

交易員表示，對於中美談判方面，市場普遍預期第一階段協議將會推遲，１２月１５日新一

輪關稅加征亦會延期，主要關注１２月１５日的情況吧，市場價格反映的就是預期差，預計在此

之前將有更多消息傳出。經濟學家們預計今年年底人民幣對美元中間價為７﹒０３，到明年年底

人民幣匯率將小幅升值至６﹒９６。（ｃａ）

