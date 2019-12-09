《經濟通通訊社９日專訊》中國海關總署公布，以美元計，中國１１月出口按年跌１﹒１％
，遜於市場預期增長１％；進口則增長０﹒３％，優於市場預期的下跌１﹒８％。１１月貿易順
差３８７﹒３億美元，按年收窄７﹒５％，低於市場預期順差４６３億美元。
累計前１１個月，以美元計，中國進出口總值４﹒１４萬億元，下跌２﹒２％。其中，出口
２﹒２６萬億元，下降０﹒３％；進口１﹒８８萬億元，下降４﹒５％；貿易順差３７７６億美
元，擴大２８﹒４％。（ｅｙ）
09/12/2019 08:25
【聚焦數據】上月中國出口意外跌１﹒１％，進口增０﹒３％勝預期
《經濟通通訊社９日專訊》中國海關總署公布，以美元計，中國１１月出口按年跌１﹒１％
，遜於市場預期增長１％；進口則增長０﹒３％，優於市場預期的下跌１﹒８％。１１月貿易順
差３８７﹒３億美元，按年收窄７﹒５％，低於市場預期順差４６３億美元。
累計前１１個月，以美元計，中國進出口總值４﹒１４萬億元，下跌２﹒２％。其中，出口
２﹒２６萬億元，下降０﹒３％；進口１﹒８８萬億元，下降４﹒５％；貿易順差３７７６億美
元，擴大２８﹒４％。（ｅｙ）
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