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09/12/2019 08:25

【聚焦數據】上月中國出口意外跌１﹒１％，進口增０﹒３％勝預期

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國海關總署公布，以美元計，中國１１月出口按年跌１﹒１％
，遜於市場預期增長１％；進口則增長０﹒３％，優於市場預期的下跌１﹒８％。１１月貿易順
差３８７﹒３億美元，按年收窄７﹒５％，低於市場預期順差４６３億美元。
　　累計前１１個月，以美元計，中國進出口總值４﹒１４萬億元，下跌２﹒２％。其中，出口
２﹒２６萬億元，下降０﹒３％；進口１﹒８８萬億元，下降４﹒５％；貿易順差３７７６億美
元，擴大２８﹒４％。（ｅｙ）

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