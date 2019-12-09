【聚焦數據】上月中國對美出口總值按年跌逾８％，進口更挫近兩成

《經濟通通訊社９日專訊》中國海關總署公布，以地區劃分，前１１個月，歐盟、東盟和美

國為前三大交易夥伴，其中與歐盟和東盟間外貿總值４﹒４萬億元人民幣和３﹒９８萬億元人民

幣，按年分別增長７﹒７％和１２﹒７％。

與美國之間貿易總值為３﹒４萬億人民幣，按年下降１１﹒１％，佔中國外貿總值的

１１﹒９％。其中，對美國出口２﹒６４萬億元人民幣，下跌８﹒４％；自美國進口７６３０﹒

５億元人民幣，下跌１９﹒５％；對美貿易順差１﹒８８萬億元人民幣，收窄３％。 （ｅｙ）

