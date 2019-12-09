【ＦＯＣＵＳ】內地出口連衰四月，「穩增長」需防後遺症

【ＦＯＣＵＳ】進入１２月１５日美國對華加徵關稅「死線」到期的關鍵一周，貿易戰逆風

續拖累中國出口表現；１１月錄連續第四個月衰退，其中，對美國出口降幅擴大至２３％、對歐

盟出口亦由正轉負，似應驗了較早時公布的ＰＭＩ只是「假彈」。

而進口在連續６個月衰退後意外轉正，或得益於低基數效應及自美國進口跳升，內需是否真

正回暖仍存疑。周末召開的中央政治局會議再預警「國內外風險挑戰明顯上升」，並重申「六穩

」，未來政策方向料「鬆貨幣＋寬財政＋擴基建＋地產邊際鬆動」並舉，惟需防「滯脹」怪獸。



＊似坐實ＰＭＩ「假彈」，內需回暖仍存疑＊



海關總署公布，內地１１月美元計出口按年降１﹒１％（市場預期：升１％），錄連續四個

月衰退；美元計進口按年增０﹒３％（市場預期：跌１﹒８％），為自５月份以來首次轉正。其

中，傳統聖誕消費旺季令零售商增加庫存的預期，並未正面利好對美國、歐盟的出口，前者錄連

續第１２個月負增長，且跌幅由１０月的１６﹒２％擴大至１１月的２３％，為２月份以來最慘

淡；後者亦由正轉負（－３﹒８％），似更坐實較早時公布的ＰＭＩ「假彈」。

再看進口，意外轉正料是得益於低基數效應，及１１月自美進口由１０月按年大減

１４﹒６％跳升至增長２﹒７％；同期，大豆進口總額同比增長４０﹒９％，較１０月下跌

１９﹒８％大幅回升。不過，１１月總體進口季調後環比增７﹒７％，仍低於２０１１年以來同

期平均水平的８﹒８％，內需是否真正回暖仍存疑。



＊穩增長勢優先控物價，「滯脹」怪獸潛伏＊



中國經濟「三駕馬車」之一的出口表現持續疲軟，或強化北京希望與華盛頓達成首階段貿易

協議、避免本周日（１５日）關稅再升級的動機。不過，美國剛揭盅的１１月非農就業數據亮麗

（實則有部分水分），帶動美股、美元勁升，會否沖昏侵侵頭腦，令他決定加徵關稅「去馬」？

鑑於此，周末召開的中央政治局會議再預警「國內外風險挑戰明顯上升」，重申「六穩」及

「三大攻堅戰」，強調「明年要確保不發生系統性金融風險」。市場數據顯示，年初至今的在岸

違約債券本金總額已升１２０４億元人民幣（１７１億美元），逼近去年１２１９億元的紀錄高

位，從地產商（頤和地產）、鋼鐵企業（西王集團）到軟件開發商（北大方正）均無一倖免。

相比之下，會議未提及「房住不炒」、「金融供給側改革」、「去槓桿」等。分析認為，儘

管未提及並不意味政策轉向，但高層默許樓市調控邊際放鬆已信號顯現。

隨著政治局會議於投資者糾結的「穩增長」與「控物價」明顯傾向前者，明年政策方向料「

鬆貨幣＋寬財政＋擴基建＋地產邊際鬆動」並舉。相比決策層扭盡六壬誓穩增長，通脹恐才是２

０２０年最大的不確定性，盯緊ＧＤＰ之餘，勿忽視潛伏牆角的「滯脹」怪獸。

