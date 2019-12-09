《金石為開－黃威》１１月非農搶眼，金價重回低位

《金石為開》有關中美貿易談判的消息繼續擾動市場，一度令環球股市在上周連續下挫。不

過美國１１月非農報告遠超市場預期，令美股收復周內跌幅。加上ＯＰＥＣ＋意外決定擴大減產

幅度，油價亦大幅攀升，風險情緒重新被點燃。黃金於周初急升後轉為橫行，周五（６日）大幅

回吐，全周累計微跌０﹒３％。



美國勞工部資料顯示，１１月非農就業人數大增２６﹒６萬，遠超預期的１８﹒３萬，前值

亦從１２﹒８萬上修至１５﹒６萬。失業率進一步下降０﹒１個百分點至３﹒５％，平均時薪同

比增速上升０﹒１個百分點至３﹒１％，均小幅高於預期。過去三個月，美國非農就業人數平均

新增２０﹒５萬，表現確實亮麗。配合失業率下降及薪資穩定增長，反映美國勞動力市場仍十分

強勁。



周初ＩＳＭ製造業指數不及預期的影響被抵消，至少消費將維持增長基礎，繼續對ＧＤＰ形

成支撐，反映美國經濟陷入衰退的機會仍微。數據公布之後，美聯儲停止降息的行動進一步得到

市場支持，ＦｅｄＷａｔｃｈ顯示，大部分投資者預期至明年３月份美聯儲都將維持按兵不動，

因此黃金中線的上升動力會明顯減弱。另一方面，美股從周初的回調中恢復，再度回到歷史高位

，導致短期內避險情緒亦遭到削弱。



金價的反彈未能更進一步，１１月中旬的震盪區間被跌穿，多頭只能再度退守低位。同時日

線ＭＡＣＤ上漲動能柱開始收縮，ＲＳＩ由５０一線回落，在保歷加通道橫向延伸的情況下，金

價暫時仍需進行整固，下方支撐位於１，４５０美元左右。



數據方面，本周重點關注美國１１月ＣＰＩ及零售銷售。美聯儲議息會議看點不多，預期

ＦＯＭＣ維持息率不變，政策聲明中對經濟的展望會較為樂觀。英國將在１２月１２日舉行大選

，預計保守黨贏得多數席位的機會很大。而１５日為美國原定提高對華關稅的日子，中美雙方能

否在此之前敲定協議至關重要。《六福金融分析師 黃威》

